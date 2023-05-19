「大稻埕夏日節」7/1-8/20登場 邀民眾夜騎河濱、嚐美食賞煙火

【旅奇傳媒/編輯部整理】暑假即將到來，臺北市政府觀光傳播局表示，今年夏天在延平河濱公園盛大登場的「大稻埕夏日節」，除了原有夏日煙火秀場次加碼，水上船舶與沿岸也將點亮燈飾，並結合大稻埕貨櫃市集異國美食及「環騎臺北」挑戰，讓民眾沿著河濱騎乘自行車至大稻埕，即可嚐美食、賞煙火，享受絢麗的臺北夏日夜晚。

觀傳局長陳淑慧說明，「2023大稻埕夏日節」活動期間為7月1日至8月20日，不分平、假日，天天都有精彩主題，而每年最受期待的煙火秀當然不可少，除了將於每週三晚間8時30分施放中低空煙火，8月20日更將有大型煙火展演，與大家一同提前迎接浪漫七夕。

▲延平河濱公園自行車道鄰近北市著名的大稻埕街區，民眾可在徐徐微風的夏夜大啖美食、觀賞璀璨煙火。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

入夜後的淡水河景同樣絢爛迷人，陳淑慧進一步說，今年夏日節也串連水上船舶及河岸，將透過燈光一一妝點，讓民眾無論是在岸邊欣賞河景，或是搭乘臺北市藍色水路悠遊淡水河、體驗船上美食，都能盡情欣賞繽紛燈飾及水面倒影，沉浸浪漫氛圍。

此外，大稻埕碼頭貨櫃市集則將提供豐富異國美食，民眾可在夏夜微風中慢慢享用，或手拿一杯冰涼飲品坐在岸邊，感受夏日河濱的活力。 陳淑慧還介紹，北市河濱自行車道串聯基隆河及淡水河沿岸美景，夏日節期間更結合北市水利處「環騎臺北」挑戰，遊客完成66公里的環騎河濱路線，就能獲得限量「臺北蓋水」特色人孔蓋造型金屬徽章1份，歡迎全臺民眾來臺北騎自行車、大啖美食，體驗專屬於臺北的河濱魅力。

▲大稻埕河畔的絕美夕陽，與波光粼粼的河水相互輝映。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局補充，最新發行的5月號《台北畫刊》，封面故事以「夏遊大稻埕」為主題，從水岸、街景、文化、美食等面向，邀請民眾參與「2023大稻埕夏日節」，親身感受大稻埕的魅力風情。內文也介紹了迪化街上南北貨、藥材行、乾貨食材等大稻埕經典特色，以及百年街屋中許多新興文創小店、餐飲美食隱身其間，讓傳統風景有了新趣味。

此外，《台北畫刊》也推薦造訪大稻埕慈聖宮的廟前美食，或在民樂街青草行點杯涼茶，體驗傳統滋味。更多5月號《台北畫刊》精彩內容，可上「臺北旅遊網」《台北畫刊》專區查詢，或瀏覽精彩的「多媒體動態電子書」，體驗與文字互動的樂趣。

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