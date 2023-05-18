穿越神隱少女山洞才能到達的祕境咖啡館　坐擁依山望海無敵景觀

【圖／文：行遍天下】

九份祕境「山巴咖啡」隱藏在山與海之間，偏離九份老街繁華喧囂的豎崎路，岔入離山海更近也更靜的輕便路，彷彿秒遁另個世界，由於停車不易，需得從老街緩緩步行，油毛氈、穿屋巷、昇平戲院、頌德公園，沿途的自然、人文風景，完整了山巴想要傳遞的閒逸情懷。人在台北當婦產科醫生的老闆心目中戀戀不忘的九份原貌，正是充滿歷史藝術人文底蘊的寧靜黃金山城。因緣際會結識筆名「山巴」的柏油畫家邱錫勳，穿過傳說中的神隱少女隧道「磅坑口隧道」，驚豔位於輕便路尾巴的畫家古厝奢侈坐擁依山望海的無敵景觀與歲月靜好，2020年夏天，於此開起景觀咖啡。

▲穿越山洞，柳暗花明又一村。

▲坐擁無敵景觀感受歲月靜好。

「山巴咖啡」亦為藝術家邱錫勳的畫廊，精品咖啡、手工限量甜點、無價的無敵海景，教人流連貪戀，一如畫家墨色流動下的山城浮世繪：「春天看海港，夏天看山頭，山海如一本書冊，颳風或下雨，出日頭或陰天，就在翻頁之間，很多的美都在不起眼的角落間。」除卻夏日的蔚藍海天，一點點潮濕，配上咖啡香氣，是浪漫的九份，是山巴的日常。

▲店內亦是小小畫廊。

▲黑糖拿鐵 / 250元。除了美味手沖精品咖啡，人氣黑糖拿鐵將黑糖香、牛奶的滑順融合得絲絲入扣，香甜不膩。

▲酥皮蘋果派佐香草冰淇淋 / 甜點套餐350元。隱藏菜單，酥皮是山，往上堆疊蘋果薄片是房，像九份層層房屋，一點一點的累積人文氣息。





店家資訊

山巴咖啡

地址：新北市瑞芳區九份輕便路352-1號

IG：samba.cafe.jf

時間：10:00-19:00（無公休）

交通：1 .車子可停在台陽停車場或城隍廟前停車場，從老街步行至昇平廣場戲院後，往頌德公園方向，過了磅坑口隧道即抵。2.攜帶寵物可入座室外區。3.假日人多建議先上網預約。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」