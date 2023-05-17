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藏在山裡的喫茶屋！「抹茶刨冰+現烤糰子」療癒又耐吃　開放空間寬敞、後花園還有草皮可放風

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

藏在山裡的喫茶屋！

這間外觀不起眼的茶屋，唯一辨識扛棒就是這片大木牌，在地已經開好幾年，不少人都是被外面現烤糰子或雪莓娘吸引進來，裡面空間有濃濃日本味，除了寬敞裡面氛圍也很好拍，後面還有花園草皮～

甘味坊 日式茶屋 在哪？

陽明山竹子湖吃雞！都會順逛一下在地小市集，小市集很短不過100公尺，停車都是計次收費100或150元，這條路上有好幾間土雞城，幾乎都沒有低消，消費就能免費停車，遊客幾乎都是吃雞順便逛市集。

  1. 地址：台北市北投區竹子湖路33-3號

  2. 營業時間：11:00~18:30

簡單台版 日式喫茶

一進去就感受到似曾相識感，裡面有櫻花樹、長燈籠、紅布桌墊、懸吊茶爐..等，擺飾出一股日式喫茶氛圍，整間開放式空間，連接後方大草皮，視覺寬敞還不錯，有點像陽春版的日式喫茶。

一開始會來到甘味坊，就是被外面烤米糰子＆招牌雪莓娘吸引，糰子刷上特製醬油，一直翻面烤看起來就很療癒～

剛好看到滿滿雪莓娘！

甘味坊茶屋 菜單

菜單小點心中日合併！有雪莓娘、烤糰子、溫泉小饅頭、銀絲卷、叉燒酥和蘿蔔絲餅，還有冷熱飲與刨冰，牛奶和咖啡還會附紅豆麻糬或蜂蜜蛋糕～

兩夫妻經營的小茶屋，從角落就能看到小用心。

店內是半開放空間，所以冬天來暖化空間有限，夏天沒有冷氣，春秋天來這最適合。

超吸睛 懸吊壺

店內除了寬敞、位置也很多！中間這座懸吊掛壺很吸睛，坐著拍照讓人有秒飛日本的錯覺。

醬油玉糰子

醬油玉糰子一串40元，三串100元！我當然要點三串，糯米糰子趁熱沾刷特製醬油，撒點海苔粉、白芝麻，糰子帶點焦色烤出醬香，外微酥裡面扎實QQ口感，烤糰子很耐吃，一連吃兩串也不是問題。

招牌 雪莓娘

露出草莓小尾巴讓人捨不得吃！一份3顆才100元，以有座位的觀光景點來說，價格算親民，外層是Ｑ軟麻糬皮，搭配低糖豆沙餡，冬天的草莓酸甜適中又多汁，冬天草莓就是讚，秋天的草莓麻糬如何？我就不確定囉～

抹茶刨冰

這一碗抹茶刨冰100元！刨冰淋上日本進口抹茶糖漿，以一碗100元來講有點單調，抹茶糖漿挺香甜，是很中規中距的口味，剛好氣溫升高，吃一口冰瞬間清涼起來。

吃飽喝足往後方花園去，甘味坊佈置擺設一直有小改變，每年來都會發現有點不一樣。

茶屋後花園

後花園挺大！草皮很適合小孩跑跳，山上空氣就是那麼新鮮。

每年三月、四月來後花園，還看得到隔壁私人海芋，能近距離看海芋喔～

＊有來竹子湖吃雞或賞海芋，順路來甘味坊吃串糰子再走！畢竟這條市集選擇不多，進來坐坐拍照也不錯喔～

甘味坊日式茶屋

電話：0988-221479

地址：台北市北投區竹子湖路33-3號

營業時間：11:00~18:30

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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市集 刨冰 抹茶 海芋 北投 陽明山

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