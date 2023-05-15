晚來會被搶光光！淡水台電冰棒「傳統枝仔冰」一支12元　糯米冰用料實在、蜂蜜檸檬好清爽

有夠俗傳統枝仔冰

夏天冰棒真是買不完！林口台電冰棒被吃完，正苑茗茶放到冷凍也被掃空，來三芝回程順路把枝仔冰給買了，淡水台電宿舍冰棒枝仔冰最便宜一支12元！晚來可是會被搶光光，保麗龍盒可裝到50支～當然直接買滿。

台電宿舍|台電冰棒 在哪？

淡水台電冰棒在新北淡水區北新路，一轉進去看到斜坡，和警衛說要買冰棒即可，距離淡水老街車程約7分鐘，不方便開車、騎車前往，也能搭乘淡海輕軌到“淡金北新站”，步行約7～8分鐘即可到達。

週二～週五 13:00~19:00

週六、日 11:00～19:00

週一公休

左手邊第一間建築物，就是台電冰棒販售區，聽說隔壁是台電理髮廳，真的好特別喔！

汽機車有劃分停車格，加上遊客買完冰就離開，一下就有車位不用久等。

冰棒MENU

台電冰棒有10種口味，芋頭牛奶冰、鮮奶冰淇淋、烏梅冰、蜂蜜檸檬冰、鳳梨冰、百香果冰、可可亞冰、糯米冰、花生牛奶冰和紅豆牛奶冰，不同口味價格不一樣，落在11元、14元和15元三種，可以買單支很幸福喔！（2023冰棒調整1元）

冰棒入口門隨時都關起來，因為疫情關係，有規定一次最多3人，購買五支冰棒以下用手拿，五支以上可拿菜籃。

林口台電於今年4月開賣，目前暫定賣到9/20最後一天，實際還是依公告為主，請自備購物袋和保冷袋。

保麗龍盒子

買太多沒有帶購物袋、保冰桶？現場有保麗容盒可加購，每個40元可以裝到50支冰，保麗龍可保冰2~3時，從淡水回桃園時間綽綽有餘。

枝仔冰門市小小一間，有好幾個大冰櫃，牆面都貼有正確名稱，直接對照下來就是冰棒，冰棒都被搶搶光光啦！今天百香果、烏梅冰、紅豆牛奶冰、花生牛奶冰，鳳梨冰和可可冰都沒了？

週末來不要猶豫了！看到什麼都裝進籃子就對，冰棒有限售完為止，這年頭可以買到12元的冰棒還等什麼？

冰棒分成兩種不同袋裝，有分成核一廠冰棒和其它廠。

每支枝仔冰都印有冰棒口味，不用擔心會拿錯口味，獨立包裝也更衛生。

整籃放滿不用客氣！能混搭太爽了，最便宜一支才11元還客氣喔～

今日忘記拉保冰桶出門，乾脆買一個40元的保麗龍重覆使用，放車上夏天出門都用得到。

11塊錢枝仔冰當然要買滿！

一開始先買個20多支！一出販售處立刻嗑掉三支，又回頭繼續買把保麗龍塞買。

因為很多口味都賣完了，只買到糯米冰、牛奶冰、芒果冰、芋頭冰、蜂蜜蜜檸冰，早點來我肯定買爆它。

枝仔冰就是那麼傳統！簡單古早味，特別沁涼暢嘴～

芒果 枝仔冰

芒果冰棒顏色比其它口味深，一口吃進好冰涼，加上冰點夠低！從第一口到最後一口都有淡淡芒果香味，香甜不過甜膩口，我覺得以16元價格來講可以。

蜂蜜檸檬 枝仔冰

正值盛夏季要吃什麼？當然是蜂蜜檸檬枝仔冰，冰棒嚐起來酸甜可口，融化吃起來像喝飲料一樣開胃，清爽又香甜組合，怎麼吃都不膩口，忍不住直接搬起來。

糯米 枝仔冰

最豐富的就是糯米冰！裡面成份有糯米、米酒和龍眼乾，軟綿糯米散發很淡酒香，吃到後面竟然還有龍眼乾，這糯米枝仔冰甜而不膩～推薦必買。

有人說糯米吃起來像甜八寶，還真的有甜八寶影子耶！

與其它冰棒比起來，糯米冰吃最久香氣也好濃郁！

＊我個人喜歡糯米、家人喜歡蜂蜜檸檬，因為其他口味很多賣完，能比較的不多，但最便宜一支才12塊錢，還想要求什麼？有來淡水、三芝就順路買一些，10種口味輪著吃，買滿一下就吃光光。

淡水台電宿舍冰棒

電話：0935-022099

地址：新北市淡水區北新路192-1號

營業時間：週二～週五13:00~19:00/週六、日11:00～19:00

公休：星期一

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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