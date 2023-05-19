親子出遊必訪！ 台北探索館360度環形劇場 慢遊大稻埕特色街屋

【旅奇傳媒/編輯部整理】溫馨五月母親節將至，臺北市政府觀光傳播局提案室內、外旅遊好去處，邀請家長帶著孩子走訪「台北探索館」走讀台北城市風情、欣賞全台唯一360度環形「發現劇場」；而喜愛戶外活動的民眾，可在傍晚沿著河濱騎乘自行車，享受夏夜晚風，並前往大稻埕、迪化街區品嚐周邊特色餐廳，放鬆身心享受週末假期。

觀傳局介紹，北市府大樓內的台北探索館為免費場館，只要搭乘捷運板南線至市府站即可抵達；全館共4層樓，分別展示臺北的城市歷史記憶，也介紹自然生態及藝術文化風情，而位於四樓的「發現劇場」，200坪劇場空間擁有全台唯一360度環形銀幕搭配旋轉平台，營造出具未來感的視覺空間，並定時播放城市系列影片《台北好時光》、《城市身世》、《精彩夜台北》與《城市風采》。

▲親子室內旅遊首選台北探索館。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局也推薦，民眾參觀完台北探索館後，可漫步轉往附近信義商圈逛街購物、欣賞街頭演出，也可以購票登上台北101觀景台，在雲端飽覽台北美景。另外，步行5至10分鐘還可抵達信義公民會館－四四南村，週末及連假都有展示文創、二手市集，更是深受旅客喜愛的「眷村風」拍攝點。緊接著，民眾也可從台北101搭上雙層觀光巴士，從不同角度欣賞信義區、東區美麗夜景。

觀傳局補充，喜愛戶外運動的家庭，可沿著淡水河河濱自行車道，來趟單車輕旅行，並走訪大稻埕、迪化街區欣賞特色街屋、參拜台北霞海城隍廟。傍晚建議規劃到大稻埕碼頭欣賞河畔夕陽、品嚐貨櫃市集小吃，逛逛周邊許多文青咖啡廳及文創商家，最後到寧夏夜市品嚐美食，度過豐富又溫馨的週末。

▲喜歡接觸大自然的民眾，可至竹子湖拍遍繡球花。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，喜歡接觸大自然的民眾，可參考臺北一日輕鬆縱走路線推薦，走進貓空一起迎尪公巡田園、或到竹子湖拍遍繡球花，與家人共度難忘的一天。

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