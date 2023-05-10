從台灣紅到沖繩！ 人氣必訪捷運行天宮站「Look Luke咖啡甜點店」　口感與美感體驗完美融合

從捷運行天宮站，步行大約5分鐘，隱身在吉林路巷弄內的人氣咖啡甜點店「 Look Luke」， 一直是許多甜點迷的私心首選。從不令人失望的手沖咖啡，還有讓人全都想點上一輪的甜點，無論節氣的更迭或季節轉換，不時在開店前就湧現排店人潮，就是他們口味與實力的最好證明。

圖（左起）：風獅爺圈圈蛋糕、杜松奶油曼特寧、Luke 手沖咖啡、麝香葡萄帕菲（圖片來源：Look Luke 提供）

2021 年登上知名日雜《＆Preium》4 月號，主理人之一的 Willie 首先分享關於品牌名的由來「一開始只是因為另一位主理人就叫 Luke，而周邊的朋友對於他的背景，以及咖啡專業的印象早已根深蒂固，所以取了便於記憶，又能連結主理人的品牌名『Look Luke』。」

從網路接單到實際開店，前後約略花了兩年時間，Willie 表示「一開始先是在個人的臉書社群上，分享自己手作甜點的內容，朋友間開始詢問是否販售；再加上那一年，有朋友開店需要簡單的甜點外燴，於是先有了固定需求，後來才順勢開設粉絲團，當作對外行銷的管道。」

「過程中很幸運的遇上臉書粉專初期的觸及優勢，以及市集開始蓬勃的時期，透過社群的經營，加上每月一次在市集攤位上與客人面對面，逐漸培養起網路的詢問度和基礎客群。」開店初期的宣傳，幾乎不需要花費太多的廣告成本。

圖：木質調的空間設計，搭配甜點玻璃櫃，每處角落都有自己的味道。貝禮詩奶酒巧克力棒蛋糕（右中）、添加橙花純露的花香西西里（右下）；圖片來源：Look Luke 提供

擁有設計專長的 Willie，對於視覺好感度的掌握十分熟捻，當然這也降低了不少行銷的成本，他打趣說「如果設計、攝影跟社群經營都要外包付費的話，換算下來要做多少條蛋糕啊？」待各方面都到位之後，才勇敢地跨出開店的第一步。

開店初期，乍看順利其實非常辛苦，雖然已有了基礎的客源，但也明確深刻地感受到，客人的期待以及要求變高了，他仔細分析「因為之前在市集出攤，幾乎都是以外帶為主，開了店之後，不只是甜點的品項，還需要更完整的內用體驗。甜點櫃中的品項，也從僅有的常溫磅蛋糕、奶油餅乾，延伸到ㄧ杯杯隨季節遞嬗流轉的『冰淇淋水果帕菲』，以及夜間限定的『晚安布丁』等。」

呈現生活的細節與美感，「風格」的定義是最舒服的樣子

「與其說精緻，不如說將屬於生活中的細節以及美感精準地呈現吧，因為我們也不喜歡過度裝飾華美的甜點以及風格。在這裡，也許什麼風格都有，又或者什麼風格都不是，但卻是自己認為最舒服的樣子。」Willie 如此描述——用自己喜歡的樣子，做自己喜歡的事，然後希望顧客也喜歡，如此而已。

「Look Luke」希望在空間和餐點上，最終還是回到「放鬆」兩個字。「在咖啡店裡，最小的單位是一個人，提供正心誠意的食物，守護一個人片刻的幸福，就一間咖啡店在社會上所能做的，就這麼有限。」無論什麼人、懷抱著什麼樣的心情前來推開這扇店門，我們都希望溫柔能夠在對方的心中臉上舒展，然後帶著笑意離開。

圖：富士山造型的「日出橙皮抹茶小山蛋糕」，搭配不同的器皿杯盤，視覺上呈現出的美感總讓顧客留下深刻印象。（圖片來源：Look Luke 提供）

每一次市集的出攤都是不同的考驗，包括體力和腦力上都是，Willie 表示「雖然是擺攤，但對我們來說，也是一種形象的展現。除了商品本身，對於陳列以及佈置，也會想辦法重現店內的氛圍，所以每每會帶上不少的器皿和道具。」

「市集對我們來說，也是開店之前與客人接觸的起點；正因為是在市集中被一路鼓勵，品牌才能走到今天。記得有次到高雄參加市集，最常聽到的一句話就是：『我追蹤 Look Luke 好久了，謝謝你們來高雄！』」Willie 回憶道。

圖：一杯手沖咖啡，搭配用心製作的甜點，來到店裡的顧客們都能感受到令人放鬆的氛圍。（圖片來源：Look Luke 提供）

「有時候太簡單的道理，反而很少言明，只在彼此心意相通的人之間流通，比方說：支持與被支持者之間的善意循環；就像是屢屢被道謝的我們，其實更想跟每位來到市集攤位前的朋友說——謝謝你們的參與，圓滿完成了這個市集。」Willie 說道。

當甜點成為一種跨國的文化語言

回顧沖繩出店的初始，Willie 提到「那是積累自近十年來、十多次旅行中的緣分。一開始只是單純的喜歡，所以一去再去，然後用很爛的日文和翻譯，努力向喜歡的小店主理人們，表達自己的喜愛。」就這樣，Look Luke 一次一次認識了沖繩在地朋友們，因而種下了跨國出店的機緣。

在語言不通的環境下，「食物」與「笑容」永遠是共通的語言，想分享的話語彷彿藏在眼神之中。市集的主辦方也向他們傳達「你們為這裡創造了新意與幸福，許許多多的人因你們而來，在你們製作的甜點中，也能夠嚐到兩人真誠、開放的個性。」

圖：藍莓花園蛋糕（左）、不同口味的夾心餅乾（右上），都可以搭配冷萃冰釀咖啡（右下）。（圖片來源：Look Luke 提供）

Willie 進一步補充「沖繩人民對自身土地的尊敬，無關乎任何風格，自然而然順應節氣的美感以及生活方式，也是我們每一段旅程中最美好的禮物。同時也讓我們更感謝當年第一次踏上沖繩土地的自己，不帶目的的去欣賞另一個人的才華，才能欣然的接住緣份的回力鏢。」

他覺得，十年後的彼此，尤其是在經過疫情之後，才不會是因利而聚、因利而散的關係。

季節限定更像是特選媒材，堆疊出味覺光譜的層次風味

Willie 推薦說「每次的季節限定水果帕菲，幾乎是來店客人的必點，各種風味的自製冰淇淋雪酪以及水果等素材，堆疊成一杯華美的帕菲，賞心悅目又能開展味覺光譜」，常溫的磅蛋糕系列也是老客人時常回味的基本款。

而最近的杜松奶油曼特寧咖啡，「這是以『奶油咖啡』為基礎延伸的一杯飲品，再用杜松子浸煮鮮奶油的木質香氣，搭配自家深焙的日曬曼特寧，交融出深層又滑順香甜的咖啡風味。」光是聽 Willie 如此形容，就足以讓人心醉神迷。

圖（左起）：秋分點心盤、青空淡雪草莓櫻帕菲、真夏鳳梨芒果帕菲、新綠哈密瓜帕菲。（圖片來源：Look Luke 提供）

「有段時間，有位女孩總是一個人來喝咖啡，點了手沖耶加雪菲。而店裡的耶加，目前是綜合配方豆，Luke 分別取日曬與水洗豆的優點，沖出來的咖啡酸度溫和，果香溢漫，不少女性客人都曾表示喜歡。因為是工作尖峰期過了之後的五點，比較有時間能和客人聊上幾句。於是便問她：『妳之前也有來過對嗎？我記得妳都是喝耶加。』女孩說自己來第三次了。

「『那你覺得今天的耶加喝起來有什麼不一樣嗎？』

「『我覺得今天特別好喝，讓我想起一個已經不在的朋友，她沖的耶加，味道跟你很像。一邊小口喝著，就想起很多跟她一起發生過的快樂回憶。』」宛如小說中才會出現的對話情節，是令他們印象深刻的反饋之一。

圖：市集出攤紀錄，（圖片來源：Look Luke 提供）

Look Luke 不僅僅是一家咖啡甜點店，而是一處能給予觸動與療癒能量的隱世之所。「當一種味道，買賣雙方都願意守護，它就可能成為一種記憶；而能夠為咖啡加分的，永遠是那些值得你銘記的時光。」Willie 相信著。

最後，談到「Look Luke」的未來目標，Wilie 表示「目前的店面大約有12個位子，下個階段會想要挑戰20個位子的店。隨著風味輪的展開，也想試試與鹹點搭配的朝食，早午餐等等，在每個餐區時段，都能吃到並且分享自己喜歡的食物，吸引相同頻率的客人，然後成為一種生活的方式。」

來到行天宮站，不妨走進這間宛如時光小屋的咖啡店，喝一杯充滿溫度的手沖咖啡，吃一口富有情感的療癒甜點吧！

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▍Look Luke Infor.

店家地址：台北市中山區吉林路199巷8號之1

聯絡電話：02-2523-2722

聯絡信箱：willietsai0713@gmail.com

注意事項：無訂位；小店不適合多人聚會，一組客人最多四位。

現場零售甜點不提供預留，部份品項可做外帶。

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編輯撰文｜林廷璋

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