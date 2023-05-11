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陽明山森林系咖啡　金山老屋變身療癒系世外桃源

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

隱匿於陽明山腳下綠林間的「W&W House微微山房」位於陽金公路5.8K處，從外面看，盡是茂密森情和青苔蔓布，極為低調的磚瓦老房子。踏進大門，櫻花迎面、慢行數步、柳暗花明、豁然開朗！偌大的庭園裡，矗立著高大形美的老榕樹和筆筒樹，映入眼簾的竹林隧道，遠山疊翠，一旁的八煙溪隱約傳來潺潺流水聲，蝶舞蛙鳴，生機勃發，這處鑲嵌於山城裡的小清新秘境，宛若陶淵明筆下的「採菊東籬下，悠然見南山。山氣日夕佳，飛鳥相與還。」

熱愛大自然、露營、旅行的老闆魏玟達（威力）曾是資深媒體人，原本是來金山種菜、買屋退休的，因緣際會開起包棟民宿，2022年開張的微微山房是W&W House民宿3館，老房子改造的私密空間除了提供住宿，亦可聚會包場，過去每個月僅開放幾天，提供客座私廚及精品手沖咖啡、點心，沒有行銷宣傳，超療癒的森林系氛圍照樣傳出好口碑。3/26起將由「原豆精神」進駐，提供手工烘焙莊園頂級單品咖啡和茶點服務，每週只開三、六、日3天，戶外露天和室內座位有限，記得預約唷！

▲耶加雪菲 古吉 艾瑞嘉 / 230元

淡發酵酒香、核棗、甜橘類調性、深色莓果、可可韻帶香料，口感乾淨平衡，尾韻躍動水果香甜。

▲衣索比亞 北北卡藝伎 芳香瑰夏 / 300元

酒體飽滿，芳香成分豐富，具有甜、酒和果香，酸度十足，尾韻帶有芒果和洋甘菊的香氣。

　

店家資訊

W&W House 微微山房

地址：新北市金山區三重橋7號

電話：02-2408-0599

時間：週三13:00-17:00，週六、日11:00-17:00

　

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咖啡 民宿 金山

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