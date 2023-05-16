大松菸時代來臨！24H書店、質感餐飲與展覽漫遊：打開松山文創的白晝與黑夜

誠品董事長吳旻潔 4 日宣布，下一間24H書店落腳松山文創園區，曾獲CNN Travel評選為14家「世界最酷百貨」之一的「誠品生活松菸店」，預計將從下半年度開始，進行自開幕以來最大規模的改裝，結合全新的24H書店、行旅、酒窖與畫廊，以及藝文電影院和多功能表演廳等，未來的「誠品生活松菸店」將會以嶄新的樣貌呈現。

圖：誠品生活松菸店將成為下一間24小時書店

松山文創園區總監陳玉秀先前接受中央社訪談時表示，松菸店周邊有1個松菸古蹟、台北文創大樓、台北大巨蛋2個BOT案，並匯聚誠品行旅、台北洲際2個飯店，2個電影院和多個表演廳，加上鄰近的國定古蹟「台北機廠」，預計也將在2026年轉型成亞洲最大國家鐵道博物館。24H書店落腳松菸店後，未來的成長潛力大。

因歷史孕育而生，自古蹟蛻變而出

松山菸草工廠作為台灣第一座現代化捲煙工廠，當初日本內閣官員派員至歐美考察兩年，融合日本及歐美的建築特色設計，並採取「工業村」的概念建造而成。過去因應都市空間的規劃，於 1998 年停止生產後，從煙捲工廠蛻變成為文創藝文園區，自2011年開放至今已超過十年。

圖：巴洛克式的中庭花園（圖片來源：松山文創園區提供/汪德範拍攝）

為此，松山文創園區在十週年時，對外發表聲明表示，下一個十年將以「大松菸•創意生活經濟城市的主動脈」為願景，建構環形市場的創意產業生態鏈結、打造台北城市文化觀光軸線主動脈、創造最適發展的創意生活經濟園區，並規劃藝文展演、文創商業、產業鏈結及附屬服務等四大空間，台灣指標性文化組織亦於此促進文創產業共好、共榮的未來藍圖

．．．

▍延伸閱讀

巷口茶店超有料！新潮復古混搭美式幽默，結合手搖茶飲與插畫微型展：「有料搖搖茶」松菸實驗室

Island133 x CNFlower創辦人凌宗湧「Root to Table」 飲食與策展的跨界想像，就從台灣出發

走春玩松菸！80年歷史男澡堂變身未來空間 「徑光」時光隧道亮相

松菸「Island133」設計感空間解密 前衛俐落的靈感登陸之地

城市中的文化綠洲，越夜越有層次的美

雄獅集團以「Regional Hub」為概念積極發展，除了鎖定交通節點、觀光景點，同時也在找尋富含人文能量且能結合觀光聚客的場域，進駐松山文創園區的三大空間，首先是座落於南向製菸工廠2樓的「欣講堂文創基地」，前身是香料實驗室，主要作為菸品研發改良的空間，開發出像是我們所熟知的長壽香菸、百樂門香菸等品牌，都是出自松山菸廠所製造。

圖：「欣講堂文創基地」活化運用園區古蹟空間，打造成為國際文化策展場域。

為了將空間中創新與復古交融的能量完美呈現，設計團隊耗費一年時間整修，室內以「擁抱」為概念，展現出如用雙手環抱的意向，結合講座、展覽或聚會等複合式功能，期許未來讓參與活動的民眾們，能有舒適、無負擔的空間。同時為呼應園區內的盎然綠意，也與 CN Flower 凌宗湧設計師合作，透過綠色植栽，設計出將室外綠意引入室內的流動感。

室內空間延續松菸窗框歷史紋理及顏色，運用大量木質色調創造被自然環境圍繞之感。座位後方的迴廊設計帶有日式禪風，地板的高低差營造出猶如一座漂浮的島嶼，感受窗外的時序流動，拾級而上恣意穿梭。現場活動式的桌椅，宛如兩座小島，可依活動型態需求彈性調整，打開講者與聽者與之間對話的各種可能。

圖：「光一 一個時間」保留日治時期木造建築的黑色屋瓦、綠色外牆的顏色（圖片來源：欣傳媒/盧育君拍攝）

前身為菸廠育嬰室的「光一 一個時間」內部設計以「時光之窗（A Window of Time）」作為視覺核心，城市的光影流變，在每一個順間當下，成為獨一無二的體驗，而在行走的時鐘代表著我們在時光裡前進，環狀的燈管就像天幕一般，隨時間展現色彩變化。自開幕以來，以健康飲食和聚會共享為主軸概念，結合旅遊、音樂、文化等元素，逐漸成為一處多元的餐飲空間。

圖：「ISLAND133」的內部空間以伸展台為靈感，大量使用金屬面材，保留舊有機械金屬感的歷史元素；圖片提供／雄獅集團

以城市綠洲、中島生活為概念，將園區內過去的機器修理廠，重新打造成另一結合多元策展的複合式空間：ISLAND133，是由雄獅集團餐飲品牌欣食旅經營，講求在地食材與風土滋味，以現代西式烹調手法注入設計美學，進而探索分享當代飲食生活文化，首波展覽特別邀請日本福岡縣博多的巧克力品牌「博多 巧克力商店（Chocolate shop）」，來台進駐「ISLAND MIXPOP」。

圖：博多 巧克力商店（Chocolate Shop）第三代職人佐野惠美子、可食花草聯名板巧克力（右）；圖片來源：博多 巧克力商店提供

在古意昂然的建築內推出帶有潮流感的巧克力甜點，如同她在製作巧克力時的想法，佐野惠美子形容「保留傳承自祖父與父親的口味，當作巧克力製作時的基礎，添加不同的香料與創意，創造出只有我才能夠做出的獨特口味」，不只結合傳統，更融合了創新，這就是她所堅持的信念。

隨著誠品生活松菸店承接24H書店的使命，包含松山文創園區、台北文創大樓、台北大巨蛋總共18公頃的台北文化體育園區，以及預計將在2026年轉型成亞洲最大國家鐵道博物館，將串起成為台北最大型的文化廊道，這也象徵著「大松菸時代」已經到來！未來各種跨域的展演活動，不只開啟了品牌與空間的交流對話，同時也打開了松山文創的白晝與黑夜。

．．．

▍延伸閱讀

松菸新亮點！「光⼀ ⼀個時間」試營運！結合策展、講座、咖啡與美食的場域空間

品嚐超越國境的美味，熊本知名咖啡廳首度來台快閃——專訪珈琲回廊社長村井隆太

融入各地特色與創意，使人微笑、備感幸福的甜味：專訪「巧克力商店」第三代職人佐野惠美子

15個關於松菸的小線索 尋找城市遺留的故事

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

編輯撰文｜林廷璋

圖片來源｜松山文創園區、誠品、欣傳媒

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211581