買蛋黃酥獻愛心！ 全台唯一「蛋黃酥行動餐車」 29.30日快閃西門町市集

北部朋友有口福了！ 鹿港30年蛋黃酥名店「新口味食品行」，打造全台唯一「蛋黃酥行動餐車」，預計於4/29.4/30首度進駐西門町遛遛市集，讓大家想吃蛋黃酥不必跑彰化，還有機會參與愛心計畫。

圖／翻攝新口味食品行-蛋黃酥FB

彰化鹿港開業超過30年的「新口味食品行」，以純手工的蛋黃酥，內層有綿密紅豆沙餡與紅土鹹蛋黃，再加上爽脆酥皮，成為彰化美食名店及彰化人氣伴手禮。為了將美味傳遞更廣更遠，特別打造全台唯一「蛋黃酥行動餐車」，第一站於4/29至4/30在西門町溜溜市集登場亮相，地點就在西門捷運站6號出口。

單顆裝55元，6入盒裝300元的蛋黃酥，把甜鹹可口、酥脆飽滿的蛋黃酥裝入方便即食的輕裝外盒，成為老派又新潮的午茶點心，新口味食品行也將捐出餐車一半營業額給「瑞信兒童醫療基金會」，邀請民眾一同逛市集吃美食做公益。趁著週末到西門町逛街，再尋找這台復古摩登的胖卡餐車，買盒蛋黃酥獻愛心！

圖／翻攝新口味食品行-蛋黃酥FB

新口味食品行蛋黃酥行動餐車 X 溜溜市集

活動日期：2023年4月29日~ 4月30日

活動時間：15:00-22:00 (售完即止)

市集地點：西門捷運站六號出口 遛遛市集

延伸閱讀：

．考100分換披薩！ 限時3天 小學生拿滿分考卷免費換「達美樂6吋披薩」

．哪家神級美味？ 讓日本公安首長「堅持吃完的鰻魚飯」 網搜出大讚：真的好吃！