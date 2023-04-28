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小農食材與珠寶盒法式點心　春光乍洩天井鹿角蕨祕境

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

以小農旬鮮食材提供美味全日早午餐、甜點的「五方食藏」於2022年底進駐大稻埕迪化街，為古意盎然老屋注入食尚慢活元素。室內空間由齊右設計操刀，巧妙融合新舊元素，店內植栽由回春植栽Vivify Plants規劃，植栽天井露天用餐區宛若鹿角蕨、龜背芋秘境，美成網美IG打卡熱點。

五方食藏大稻埕店Take Five使用了自家「珠寶盒法式點心坊」甜點與麵包和「Wild Baker」的酸種麵包，還與台灣小農及在地職人合作，嚴選優質的有機農場生菜、慶錩牧場放牧蛋、慢慢弄起司、法國進口FM果醬、在欉紅手工果醬、小農蜂蜜。傳承法式經典、良善在地食材使用、手工製作的初衷。

知名的珠寶盒法式點心坊結合專業蛋糕、巧克力、麵包師傅的烘焙團隊，端出道地的法式美味，色香味俱全的蛋糕宛若珠寶盒閃閃發光的寶石般誘人。人氣甜點莫西朵檸檬塔、柑橘水果餡的皇家伯爵、鳳梨柑橘餡的三重奏、莓果系的布洛涅森林、多種口味的磅蛋糕等經典美味在大稻埕店都吃得到，還有現點現做的綜合莓果法式吐司則是大稻埕店限定甜點。

　

【美味小祕訣】

珠寶盒法式點心坊堅持不使用多餘的化學添加物，如麵包的益麵劑、乳化劑、人工香料、色素等，綜合莓果法式吐司使用的鮮奶布里歐便以100%鮮奶、天然無鹽發酵奶油、雞蛋等製成，呈現食材天然風味。

莫西朵檸檬塔／180元

以新鮮薄荷葉、糖漬檸檬、檸檬奶油餡和白蘭姆酒製成香甜酸爽好滋味，搭配香酥杏仁塔皮和蛋白霜，口感層次豐富，宛若初戀。

布洛涅森林／200元

上層是無糖鮮奶油，內餡有藍莓香緹、檸檬百里香餡、什錦莓果凍等綜合森林野莓凍和果粒，佐上香草卡士達和新鮮藍莓，香甜沁心！

綜合莓果法式吐司／280元

大稻埕店限定甜點，現點現做。以珠寶盒的鮮奶布里歐搭配法國有機奶油、檸檬汁、檸檬皮、慶錩放牧蛋、莓果醬製成，溫熱香甜。

　

店家資訊

五方食藏

地址：台北市大同區迪化街一段202號

電話：02-2550-8239

網址：www.takefive.com.tw

時間：平日10:00-19:00、例假日10:00-22:00(週一休)

大稻埕 甜點 麵包

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