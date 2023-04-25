來看火金姑！ 13處賞螢秘境大公開 「新北賞螢地圖」攻略懶人包

【旅奇傳媒/編輯部整理】每年4月中到5月初是欣賞螢火蟲的季節，新北市各景區也有不少賞螢秘境，民眾走訪美麗山水的同時，也可欣賞螢火蟲夜間飛舞的美麗身姿。新北市觀光旅遊局製作「新北賞螢地圖」攻略懶人包，更推出只要透過捷運、公車、火車或單車即可抵達的綠色賞螢地點，更可以安排留宿一天，深度感受自然生態的美妙！

入夜後就是觀賞螢火蟲的最佳時機，其中新店碧潭的和美山步道是熱門賞螢點之一，乘坐捷運來到新店捷運站，出站後步行10至15分鐘即可抵達登山口，和美山步道沿途可看見成群的螢火蟲圍繞，閃耀如星光般光輝，來到山頂還可俯瞰碧潭的美麗景色，也能遠眺南港山及台北101的夜景。

而乘坐公車抵達烏來後，還可搭乘空中纜車前往烏來雲仙樂園，特殊的地理位置與自然美景使其深受遊客們的喜愛，近年積極推動生態保育與教育，特別自即日起至6月30日止推出星光票，由導覽人員帶領民眾至螢火蟲棲息地賞螢，想親近大自然的民眾可以前往欣賞。

▲在和美山上的步道兩側可見螢火蟲飛舞的浪漫景色。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

平溪線鐵路的沿線火車站一直都是人文與自然相互結合的世外桃源，因為較少受到路燈光害，山邊或溪旁成為螢火蟲的棲息地，最為適合螢火蟲生長。民眾可以選擇平溪區公所附近嶺腳農路、白石活動中心至菁桐橋等道路，這些路段皆有機會一睹螢火蟲在身旁飛舞的浪漫景色。若想欣賞鐵路邊的螢火蟲，則可到望古車站與菁桐車站。若想結合在地人文歷史，新平溪煤礦博物館也推出「2023新平溪螢火蟲生態之旅」，走訪在地礦業文化之餘來一趟生態之旅。

新北市觀光旅遊局楊宗珉局長提醒民眾，賞螢時應穿著長袖、長褲，並以布鞋或雨鞋為佳，千萬不可隨意捕捉或帶走螢火蟲。此外，踩踏草地會嚴重傷害螢火蟲，欣賞的同時不要忘記留給美麗的火金姑們自然永續的繁殖環境。為能在從事賞螢時兼顧安全，建議前往賞螢時盡量在當地導覽或居民帶領下進行，並能從導覽之中獲取有關螢火蟲及棲息地的相關知識，讓賞螢的旅程更為豐富。

▲2023新北賞螢懶人包。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，也有許多結合在地民間團體的賞螢活動也很精彩，像是「嘻哈平溪」在平溪及菁桐舉辦的「螢遊希望平溪」及「螢遊希望菁桐」等活動，有興趣的民眾都可以線上報名參加。

更多新北市旅遊資訊請查詢：新北市觀光旅遊網 https://newtaipei.travel

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