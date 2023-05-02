少女心大爆發！「粉粉佳人野餐節」5月連續兩天淡水粉嫩登場

現場規劃有音樂演出、街舞表演、雜耍特技秀等精彩表演。 圖：滬尾藝文休閒園區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】五月天悠閒午後，穿粉粉來野餐吧！滬尾藝文休閒園區「2023粉粉佳人野餐節」，5/6（六）、5/7（日）連續兩日將於3F埔頂草原登場，現場規劃有Live音樂演出、ADC街舞表演、霹靂大頭俠雜耍特技秀，以及全盲咖啡師廖晉宏現場手沖咖啡表演等。因應母親節即將到來，今年野餐節特別以「粉粉佳人」為主題，邀請大家無論是帶上俏媽咪，或是與朋友閨蜜相約，躺坐在千坪草坡上，沐浴在和煦暖陽中，拍美照、聽音樂、看表演，盡情享受悠閒美好的午後約會。

▲與俏媽咪、靚閨蜜或是萌小孩，一起來場少女心大爆發的粉粉野餐！。 圖：滬尾藝文休閒園區／提供

位於新北淡水的滬尾藝文休閒園區，將於5/6（六）、5/7（日）舉辦「2023粉粉佳人野餐節」，兩日活動自下午兩點半開始免費入場、自由參加，規劃一系列精采活動，包含有森森Sensen音樂演出、霹靂大頭俠雜耍特技秀、全盲咖啡師廖晉宏手沖咖啡表演，週六場特別邀請淡水在地「ADC街舞教室」帶來街舞表演，週日則是邀請園區【第三屆新星召集令】歌唱組冠軍蔡昀儒同學現場演唱。周邊還規劃有市集攤位以及粉紅泡泡拍照區，野餐節當日穿著粉色服裝至粉紅泡泡拍照區，拍照上傳園區粉專／IG指定貼文，即贈送水果茶一瓶（數量有限，換完即止），並有機會抽中雙人下午茶券。來吧～與俏媽咪、靚閨蜜或是萌小孩，一起來場少女心大爆發的粉粉野餐吧！

▲凡訂購「雙人食尚野餐組合」，當日免費提供野餐籃及野餐墊使用。 圖：滬尾藝文休閒園區／提供

針對野餐節活動，將捷金鬱金香酒店5/6、5/7限定推出「雙人食尚野餐組合」，包含主廚特製蔥抓餅燻雞肉捲、香檸汁綜合水果沙拉、堅果&蔓越莓甜糕、沛綠亞氣泡水，以及贈2L保冷托特袋，凡訂購本組合，野餐節當日免費提供時尚野餐籃及野餐墊使用（須支付押金，歸還後退回）。此外，每日前10名訂購組合，贈送S.DIAMOND淨化杏仁酸面膜乙盒（市價$980）。

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