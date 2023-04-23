浪漫城市下午茶！ 前美國領事館「白色洋樓+浪漫玻璃屋」 秒飛日本嚐和風甜點
【圖／文：行遍天下】
2021年開幕的「羊毛與花‧光點」是羊毛與花youmoutoohana Coffee的分店之一，位於台北市中山北路藝文特區「光點台北」（台北之家）1樓。羊毛與花的手作日式甜點及充滿人文情調的環境氛圍，被許多人視為不能出國，也能秒飛日本嚐和風甜點下午茶的絕佳去處。
羊毛與花的名字源自於日本療癒樂團「羊毛とおはな」，2016年主唱「千葉花」はな的家人到訪台灣，依其生前在台灣的腳步追尋回憶，最後決定在台灣開設一間屬於「羊毛與花」的咖啡館。從永康店、東門店到光點店，希望歌迷都像千葉花所說：「不論做什麼都要帶著正面開朗的心情」。
第三級古蹟光點台北前身為美國駐台北領事館，白色兩層樓洋式建築如今設有電影院、藝文空間、文創商店，以及羊毛與花咖啡館和小酒館。蓊鬱綠意簇擁的明亮浪漫玻璃屋咖啡館「羊毛與花‧光點」所在空間，原為大使館接待室，從大門進入，緩步經過林木蓊鬱的庭園步道，便是綠意庭園與玻璃屋，室內和戶外露天座位皆充滿明亮與森情，營造羊毛とおはな歌詞般的溫暖以及舒適的休憩環境。
【美味小祕訣】
日本柚子、鹿兒島砂糖、日本梅園糖漬檸檬皮、小山園抹茶粉、自製果醬......羊毛與花的日式甜點，融合繽紛日本食材與元素，以當令旬食為主，甜點師每日會依據天氣和當季水果做變化。
柚香檸檬塔／170元
冰涼的黃檸檬凝乳混入日本柚子的獨特香氣，上面點綴些許香緹平衡，搭配香脆的塔皮，酸甜沁心，宛若初戀好滋味！
香蕉磅蛋糕／150元
以法國鮮奶油和香甜香蕉製成濃郁奶香與紮實口感，搭配自製手工莓果醬、鮮奶油、黑芝麻脆餅和堅果粒，口感層次豐富。
香草焦糖布丁／150元
使用法國鮮奶油、鹿兒島砂糖、新鮮香草莢，香草籽搭配煮至微苦的焦糖液，再綴以時令水果，入口即化，香甜細緻。
店家資訊
羊毛與花‧光點
地址：台北市中山區中山北路2段18號1樓
時間：11:00-22:00
備註：暫不接受訂位，僅供現場候位。
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