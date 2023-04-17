親子放電趣！台北日夜皆美私房點 美拍打卡飽覽城市風光

劍潭山上圓山風景區的北眼平台可眺望北市風景。 圖：大地工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】周末假日要帶孩子去哪放電呢？臺北市政府觀光傳播局，特別推薦假日親子出遊好去處，包含日夜皆美的登山景點、自然生態園區，讓家長輕鬆帶著孩子放電一整天！

位於劍潭山上圓山風景區的「北眼平台」是臺北市新亮點！觀傳局指出，圓山風景區過去為軍事管制區，具有重要戰略位置，坐擁絕佳風水，被稱為龍尾穴。民眾只要搭捷運至劍潭站，往劍潭青年活動中心穿越地下道，由中山北路圓山風景區牌樓的登山口進入，沿指標經老地方觀景平台、微風平台就能抵達。而近年陸續完成的「微風平台」和「北眼平台」，採無邊際高通透性設計，視野遼闊，不僅能欣賞全台北都會日落及夜景，也能拍出極美照片。

▲南港山水綠生態公園美景。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局進一步說明，「南港山水綠生態公園」也是帶著孩子放電的好選擇，公園前身是山豬窟垃圾衛生掩埋場，經臺北市綠化成生態公園，並打造創能、儲能示範場域，除了重新設計場內既有設備，並設置互動及遊戲性的環教解說設施，每逢周六、日上午十時至下午四時都有童玩（踩高翹、滾鐵圈、打陀螺）及自行車免費提供民眾借用。園區內展望台白天可遠眺南港市區及內湖山區，夜間則可欣賞國道3號及5號高速公路車行夜景，日夜皆精彩。

▲寶藏巖光節展示圖。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

自3月25日起展開的「寶藏巖光節」活動同樣日夜皆美，觀傳局也提到，位在公館的寶藏巖國際藝術村，今年光節主題為「天選之人」，邀請12位藝術家在寶藏巖的12個展演空間，以「接龍」的思維邏輯，共同發展或聯想一個動人的故事，企圖提供一種具有「起、承、轉、合」線性觀賞方式。民眾白天可先到寶藏巖聚落走走，待日暮低垂再探索燈光魔幻魅力，並順道前往周邊公館商圈嚐美食。

▲渭水驛站門口及展場。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局建議，若想帶著小朋友欣賞藝文展覽，除了北市美術館，位在大稻埕的「渭水驛站」也是新選擇。建築本身為當年蔣渭水在大稻埕開設的「大安醫院」舊址，以常設展覽《你好，渭水》展出蔣渭水的生平經歷，及致力推動臺灣新文化運動中的經歷過程。參觀後，可沿著迪化街一路走逛各式文創商店，並漫步至大稻埕碼頭，騎腳踏車沿延平河濱公園欣賞夕陽美景。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野