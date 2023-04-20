獨享世界級海景！基隆嶼限定三大視角新玩法，帶你深度玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】您登島了嗎？基隆嶼即日起至10月31日開放旅客登島觀光，為提供旅客全新的旅遊體驗，基隆市府以旅客角度，從現有二合一「登島+繞島」、三合一「登島+登頂+繞島」及四合一「登島+登頂+繞島+象鼻岩」的旅遊行程，深度推出「基隆嶼限定3大視角新玩法」，體驗只有在基隆嶼才看得到的山海美景，從登島、繞島及登頂的全方位立體視角，搭配專業導覽員解說，欣賞基隆嶼之美。

▲基隆嶼_登島限定必拍美景。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆市政府觀光及城市行銷處郭霽處長表示，第一個新玩法是踏上基隆嶼，近觀「龍頭首登基」的天然奇景，首次登上基隆嶼的旅客與狀似龍頭的岩石合照，象徵「群龍之首」，然後走到全新最夯的「登上基隆嶼」藝術地標合影，留下登島紀念。緊接著走進龍隧道中，感受岩壁隧道的清風，再行經「鐵炮百合步道」，4到6月「百」花盛開美景，讓人驚豔。最後，走到停機坪，與三五好友排成H字形及在濱海步道上遙望基隆，留下登島倩影，更是登島標配行程。

▲基隆嶼_登頂限定必拍美景。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

▲基隆嶼_繞島限定必拍美景。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆嶼第二個內行玩法就是「登頂」遊程，喜歡登山健行及登高望遠的旅客可以從濱海步道走上登山步道，拾級而上，景色壯麗，在半山腰上旅客可以小憩片刻，張開雙手迎向海天一色的絕美世界，再登上觀景亭搶拍「海檻奇觀」及「青蛙石」，最後登上「龍珠頂」及基隆嶼燈塔，獨享基隆限定的世界級海景。

第三個值得體驗的新玩法就是繞島美拍基隆嶼，首先映入眼簾的是火山地質峭壁，拔尖而起，讓人讚嘆大自然的鬼斧神工，接著可以遠望登山步道「之」字形盤踞山上，宛如「飛龍在天」，最後接連出現「破浪雞心岩」、「雙湧海蝕洞」、「巨象長鼻岩」、「犀牛頭奇景」及「大小基隆嶼」等海岸景觀，讓人嘖嘖稱奇、驚呼連連，豐富的特色及獨特的風景，相當值得旅客一再探訪。

「基隆嶼限定3大視角新玩法」行程，必須提前預約，不妨安排至少二天一夜的基隆生態美食美景之旅，就從基隆嶼開始，深度遊基隆！

基隆嶼觀光預約平台：https://keelung.unitrip.asia/

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