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台北國際春季旅展世貿登場！基隆推「島嶼慢漫遊」主題遊程

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圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆嶼已開放登島。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
基隆嶼已開放登島。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「台北國際春季旅展」4月7日至4月10日於台北世貿展覽館一館盛大展開，基隆市政府以「島嶼慢漫遊」為主題，結合熱門景點「基隆嶼」及「和平島地質公園」，推出「海味玩咖線」、「湛藍島嶼線」、「漁市商圈線」主題行程，並邀請在地特色業者共同參展，推出滿額贈抽獎活動，消費滿500元即可參加抽獎；為了讓民眾更深入了解基隆，也特別規劃達人分享、美食試吃等多場舞台活動及「闖關好禮送」遊戲，只要現場參加，就有機會獲得基隆獨家好禮。

▲和平島地質公園。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲和平島地質公園。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆市政府觀光及城市行銷處副處長林文榮表示，今年(2023)春季旅展共有五家業者共同參展，囊括了基隆在地食、購、遊等業者，充分顯示基隆獨具的海港優勢，包含象徵著基隆繁華的過去、曾是北台灣重要的舶來品集散地「委託行街區」，現在委託行成功轉型為特色美食及文青商店、主推復古時尚的日常生活鞋「凡人與路-Monazu手工鞋」，結合地方特色打造專屬好鞋、提供海洋知識，推廣海洋保育、生態知識為主題的「海洋科技博物館」，近年推出的智能海洋館為民眾熱愛的景點；此外，基隆館也邀請曾榮獲基隆十大伴手禮業者一同參展，有以原住民達悟族語「飛魚」涵義命名的「阿里棒棒」，結合台灣東北角盛產的飛魚卵，融入肉乾及香腸，非常受到大小朋友的喜愛及結合在地海鮮製作海味蛋捲及煎餅「蔡技食品」等店家。

▲「海洋科技博物館」推出智能海洋館為民眾熱愛的景點。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲「海洋科技博物館」推出智能海洋館為民眾熱愛的景點。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

林文榮副處長提到，4月1日剛開放登島基隆嶼，每日限量1200名登島名額，船票十分熱銷，春季旅展乘勝追擊將基隆島嶼旅遊結合海港文化，推出「島嶼慢漫遊」主題，推廣基隆豐富的自然風情、人文體驗與在地美食，期望遊客透過不同的主題遊程，充分認識這個多元融合、文化薈萃的海港內涵，大家可於台北國際春季旅展期間至基隆主題館(攤位編號B920)體驗基隆的島嶼文化新魅力。

▲知名伴手禮－「蔡技食品」蛋捲。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲知名伴手禮－「蔡技食品」蛋捲。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【海味玩咖線】　基隆火車站→陳家早點→手工碳烤吉古拉→正濱漁港→阿根納造船廠→和平島觀光漁市→和平島地質公園→八尺門漁港→望幽谷→基隆廟口、仁愛市場

【湛藍島嶼線】　基隆火車站→孝三路美食→八斗子觀光漁港→基隆嶼 (登島+燈塔步道+繞島)→海科館→潮境公園→景觀餐廳

【漁市商圈線】　崁仔頂漁市→周家蔥油餅→和平島地質公園日出→八斗子觀光漁港→基隆嶼 (登島+燈塔步道+繞島) →委託行街區>→基隆廟口、仁愛市場

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