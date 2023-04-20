台北必吃甜點「churros吉那圈咖啡」，現做酥脆吉拿棒好吃，還會不時推出期間限定
udn走跳美食／D&W黑白雙搭
國父紀念館捷運站旁有一間甜點店叫churros吉那圈咖啡真的必吃，不管什麼時候都是大排長龍！超喜歡現炸吉拿棒的人一定不能錯過！熱呼呼吉拿棒配冰淇淋的啊啾組合更是好吃到爆炸！
churros吉那圈咖啡內用外帶都超方便
原本吉拿棒就是可以邊走邊吃方便食用，有些電影院甚至拿來當作看電影可以吃的小點心。炸得又酥又脆，配上肉桂跟糖衣真的好好吃～有點像是直立式的甜甜圈，但口感更好更扎實一樣～
churros吉那圈咖啡的吉拿棒特別做成圓形，還插在冰淇淋上面變成新的誘人風貌！難怪是排隊的台北人氣甜點，真的不能不吃啊！
churros吉那圈咖啡店內環境
有點工業風格的裝潢，讓他非常有異國的味道，加上半自助的環境，吃起來很沒壓力，銅板價格就可以邊吃邊聊天，相當沒有負擔。
店內有多人坐的座位，也有吧檯的位置，選擇非常多，有些甚至還有插座呢！
churros吉那圈咖啡菜單價格
這個價格真的算是銅板價了，除了原本的吉那圈之外，還有吉那薯條、吉那麻吉等變化的吉拿棒可以選擇，相當新鮮啊！
如果想吃鹹食的話這邊也有喔。
期間限定-福兔草莓啊啾 139元
為了這個期間限定，churros吉那圈咖啡索性就不賣原味，直接漲價、強迫升級！覺得有種被強迫的感覺，但都已經進來了就只好買了～
但還是滿好吃的啦！除了吉拿圈酥脆香氣濃郁之外，草莓冰淇淋的口味相當清爽，上面還有一顆草莓！下面的大福皮有點難以食用，吃起來很黏～有點痛苦。
但是視覺上跟風味都很不錯！是可以嘗試的喔～
吉拿熱狗 135元
這個真的是貴到一個很扯！吉拿棒裡面包德國香腸，然後淋上醬料就賣你135元！嚇死我的毛～
這種吃法相較一般的熱狗來說，口感更加豐富，多了許多咀嚼的香氣！那個塔塔醬更是濃郁，讓人吃起來有很大的飽足跟滿足的感覺。
外表酥脆，中間的德腸又充滿了彈性的口感，彈牙的感覺跟煙燻的香氣都很迷人～
整體吃下來口味算是不錯，但是churros吉那圈咖啡的價格就是有點偏高。如果當作下午茶，三五好友聚餐可以選擇吉那圈咖啡試試看，吃點小東西聊八卦是很棒的感覺喔！
吉那圈咖啡
地址：106臺灣台北市光復南路260巷24號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-22:00
店家電話：02 2776 5663
評價：★★★★★
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言