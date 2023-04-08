美到捨不得吃！ 視覺系藝術甜點佐文青老宅音樂、美酒與咖啡
【圖／文：行遍天下】
2022年開張的人氣老屋咖啡廳「又室甜點店 Y Entremets」隱身於永和智光街菜市場巷弄間，綠意植栽、草綠色懷舊木門、磨石子地板，慵懶沙發區、窗檯高吧區和懷舊方桌，室內室外空間很文青、舒適，甜點美得很藝術、美味沁心！客製蛋糕口碑佳，咖啡也超棒很專業。原來，又室甜點店正是永和四號公園超人氣的「圈外咖啡kengai coffea」新開的藝術甜點咖啡店。
圈外咖啡和又室甜點店的兩位老闆投身咖啡與酒類產業近10年，跨界甜點師的薛又菁曾就讀復興美工，身為熱愛藝術、擁有天馬行空創意的射手座，為又室甜點注入媲美法式精品甜點的視覺系蛋糕，店裡不時推出精選世界莊園紅酒，現場電子音樂、DJ Live演出；咖啡師／烘焙師Fran(竹)曾榮獲台灣咖啡調酒第3名，亦為CQI杯測師、WSET烈酒師、Coffeologist咖啡學匠人教育專家。年輕又有想法的兩人，希望透過咖啡館的日常為大家帶來不一樣的品飲生活！除了超吸睛、手機相機先食的視覺系高顏值，嚴選好原料、好食材是基本，讓又室甜點擄獲不少老饕、美食家喜愛。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【美味小祕訣】
美味基本是挑選新鮮、好食材與原料，像是：法國AOP產區認證奶油、日本鳥越麵粉、70%帛隆伽納黑巧克力、馬達加斯加香草莢、中澤K牌鮮奶油、日本上白糖、台灣小農蜂蜜、小農果物等。
繽紛樂(草莓抹茶千層)／250元
伊思尼奶油呈現千層皮香脆清爽口感，自製黑胡椒草莓果醬、日本抹茶鮮奶油、新鮮草莓、焦糖脆片、巧克力碎豆，口感豐富。
紅酒洋梨開心果塔／230元
自然熟成的紅酒汁液丶甜橙、小茴香、香草莢、香料煮至濃稠，紅酒洋梨透著寶石般光澤，開心果奶餡香甜濃郁，迷人！
香草無花果馬茲卡彭塔／200元
香濃滑順的馬斯卡彭起司奶油搭配無花果、藍莓、開心果，堆疊出豐富香甜與層次，塔皮香酥，佐上金箔更顯華麗繽紛！
店家資訊
又室甜點店 Y Entremets
地址：新北市永和區智光街57號
電話：02-2940-6068
FB：yentremets
時間：14:00-20:00休日詳見官方FB與IG)
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