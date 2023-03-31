「可以吃」的花店！從味蕾出發策動世界廚房之旅 雄獅餐飲品牌「Island133」進駐松菸

雄獅集團疫後轉向生活產業快速發展，深耕國內食、宿、遊、購、行領域，積極串聯交通樞紐和場域經營，更致力打造國際文化策展場域，看好松菸及台北在全球觀光的重要地位，繼去年進駐松菸成立「欣講堂文創基地」和「光一 一個時間」後，由機器修理廠改造而成的「Island133」，以城市綠洲以及中島生活為概念，提供多元策展和餐飲空間，即日起試營運，⾸波推出「Root to Table向世界公開台灣可食花草」展覽，期以匯集生活風格美學能量，從味蕾出發策動世界廚房之旅，進而推升台灣國際能見度，帶動入境觀光商機。

雄獅集團欣食旅「Island133」提供多元策展和餐飲空間，⾸波推出「Root to Table向世界公開台灣可食花草」展覽；圖片提供／雄獅集團

「Island133」試營運記者會，左起為CN Flower創辦人凌宗湧、台灣大學校長陳文章、行政院農委會林務局局長林華慶、雄獅集團董事長王文傑、「Island133」主廚Leo、雄獅集團董事總經理黃信川、雄獅集團欣食旅總經理陳斯重；圖片提供／雄獅集團

「Island133」今(29)日試營運記者會，雄獅集團董事長王文傑致詞表示，「Island133」代表雄獅集團跨入生活產業的里程碑，為讓台灣被世界看見，雄獅傾力打造「世界的台北」，並鎖定具有80年松山菸廠歷史的松山文創園區進行佈局，「Island133」不但是松菸的中島、台北的中島，也是台灣的中島，未來希望以文化創意串聯旅遊，用美酒佳餚分享飲食生活、生活美食，透過策展邀集策展人、創作人與到訪的人群，讓世界看到台灣，並帶領世界的人走入台灣。

「Island133」試營運記者會，行政院農委會林務局局長林華慶、雄獅集團董事長王文傑、雄獅集團董事總經理黃信川等合影；圖片／欣傳媒

林務局局長林華慶、台大校長陳文章等貴賓均蒞臨出席，林華慶表示，林務局每年推出受到歡迎的文創月曆，曾經以「飲食之森」為主題，在提倡減碳的今日，可以入菜的花草尤顯重要性，全世界常食用作物包括蔬菜有150種，全世界各民族會食用、藥用等植物則有5000種，應用到飲食還有很大空間。

「Island133」前身為1939年日治時期松山菸廠機器修理廠，空間採用現代主義設計理念並著重機能性；圖片提供／雄獅集團

「Island133」內部空間則以伸展台為靈感，大量使用金屬面材，保留舊有機械金屬感的歷史元素；圖片提供／雄獅集團

佔地238坪的「Island133」，前身為1939年日治時期松山菸廠「工作作業場」（戰後改名機器修理廠），菸廠時期的機器修理廠負責廠區器具修理，空間採用現代主義設計理念並著重機能性，機器修理廠活化再利用由雄獅集團旗下事業欣食旅和傑森整合行銷共同規劃經營，提供多元策展及餐飲服務，並委由鳴日廚房設計師邱柏文參與設計。餐飲以創新歐陸餐酒為定位，講求在地食材與風土滋味，運用現代西式烹調手法注入設計美學，進而探索分享當代飲食生活文化，內部空間則以伸展台為靈感，大量使用金屬面材，保留舊有機械金屬感的歷史元素。

首波策展活動邀請CN Flower創辦人凌宗湧策劃「Root to Table向世界公開台灣可食花草」展覽；圖片提供／雄獅集團

至於鑲嵌在老屋之中的策展空間，⾃由收放的牆⾯可依季節變換展演主題，未來將邀請世界各地品牌於限定期間進駐，或讓新型態⽣活家及創作者在知識中傳遞⽣活體驗。首波策展活動邀請CN Flower創辦人凌宗湧策劃「Root to Table向世界公開台灣可食花草」展覽，展期為3/29（三）至6/30（五），透過植物學家、採集專家的視⾓重新解密133種台灣可食花草，把「Farm to Table」的經濟價值，往前推及植物的整個⽣命歷程，最後才是餐桌與⽣活。

主廚Leo(中)將松菸特色與台灣可食花草融合，打造CN Flower聯名期間限定套餐；圖片提供／雄獅集團

配合策展活動，曾於法國頂尖廚藝學校Paul Bocuse習藝的「Island133」主廚Leo將松菸特色與台灣可食花草融合，打造CN Flower聯名期間限定套餐。「啟航」透過解構日式料理軍艦捲，將台灣的當季水果、白米脆餅、海苔、海膽與金蓮花結合；「寶島長春」以台南美術館中收藏的巨幅水墨畫《寶島長春圖卷》為靈感，使用爐烤、川燙、醋漬、炙燒、油封等料理手法處理在地食材；「我喫了一座森林」打造餐桌上的城市綠洲，把過貓、山葵、馬告等在地特殊香草，包入特製的圓形苔癬脆餅中，打造充滿森林感的料理，限定晚間套餐1,980元+10%服務費。

「啟航」(海膽/無花果/海苔米脆餅)，象徵「開始探索島嶼」的寓意，也象徵Island133的品牌正式曝光；圖片提供／雄獅集團

此外，特展中也特別邀請日本咖啡品牌、和菓子搭配台灣在地香料，推出期間限定聯名銅鑼燒、紅豆大福、櫻花氣息與茉莉花香拿鐵等，還有台灣在地選品限期進駐，將花草、香料和食材變成通往環遊世界的任意門。

策展人凌宗湧策劃「Root to Table向世界公開台灣可食花草」展覽，透過植物學家、採集專家的視⾓重新解密133種台灣可食花草；圖片／欣傳媒

策展⼈凌宗湧表示：「我想開⼀家花店，⼀家「可以吃」的花店，並且充滿台灣的風味。」這個展覽想要「再發現」這塊⼟地⽣長出來的花，透過植物學家、採集專家的視⾓重新解密 133 種台灣可食花草，請到台灣蕨類之⽗－郭城孟老師從演化和地理的⾓度談可食花草的可能性；米其林主廚－林明健談論台灣花草的獨特風味；野菜學校校長－吳雪⽉講述每個部落的野菜及酒麴就是⽂化的根；植物與人的書寫者－古碧玲則從⾃⾝經驗發現那些⽇常風景中的可食花草；⽣態廚房推⼿－⾺愛雲，希望讓⼤家⼀⼝⼀⼝把⽂化與傳統吃回來；森林旅遊達⼈－張肇麟，要⼤家從擁抱樹開始，擁抱⾃然；最後是植物獵⼈－ 洪信介，如何⾝體⼒⾏地去找回台灣的「根」。

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