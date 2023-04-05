新北「微笑山線」及「小紅屋」猴硐遊客中心 榮獲台灣景觀大獎

新北觀光旅遊局打造「微笑山線」從山林旅遊的角度，營造眺望、休憩環境亮點。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府觀光旅遊局在2023年「第十屆台灣景觀大獎」一舉摘下2項大獎，日前在松山文創園區多功能展演廳舉辦頒獎典禮。楊宗珉局長表示，感謝中華民國景觀學會第十屆台灣景觀大獎的肯定，「新北市土樹三鶯微笑山線環境營造工程」與「RED PAVILION 小紅屋－猴硐遊客中心環境營造計畫」在公園綠地開放空間類別中脫穎而出，分別榮獲優質獎與佳作之殊榮，是觀光旅遊局在推廣觀光環境同時，秉持著尊重環境紋理設計之成果。

新北市「微笑山線」是一條串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑到平溪等地區的登山步道。微笑山線強調「家山」的理念，推廣小鎮旅遊、自然生態、山林旅遊；新北市土樹三鶯作為微笑山線的起點，從山林旅遊的角度營造眺望、休憩環境亮點，尊重土地紋理、環境景觀和自然生態為基礎，以「減法設計」創造舒適及安全的山林環境，融入使用需求與生態理念的設施質感設計，在生態、環境和景觀這三個維度上，創造微笑山線山林美學，而榮獲優質獎大獎。

「猴硐遊客中心」整體色彩取樣聚落周邊磚造紅的老房子，使其契合融入周邊的環境與綠意中。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

被稱為「小紅屋」的猴硐遊客中心，外觀像一座旅人帳篷，一抹紅色開展於濃綠山林中。因應淡蘭古道北路修復完成，重新規劃這座最接近金字碑古道的遊客中心，除室內服務功能的提升外，運用原建物的結構，以山屋、帳棚作為設計概念，改善遊客中心的外觀，並讓自然光、風與綠意滲透進入棚內。

整體色彩取樣聚落周邊磚造紅的老房子，使其契合融入周邊的環境與綠意中，低垂的頂棚作為館內外空間區隔的界定，頂棚的排水滲入中庭透水鋪面下的土壤，或導引雨水到雨水花園，涵養地下水，強調環境永續的設計理念。小紅屋的改造優化遊客中心驛站功能，透過環境設計，提供更多休憩以及遮蔭空間，作為山友和自行車騎士暫時休息、補充能量的定點。

▲「猴硐遊客中心」頂棚的排水滲入中庭或導引雨水到雨水花園，強調環境永續的設計理念。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

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