清明連假遊「宜蘭傳藝」　12歲以下4/1-4/5免費入園

【旅奇傳媒/編輯部整理】國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區一年一度的兒童節活動「小狀元大富翁」又將熱鬧登場囉！此次不僅將帶著大小朋友體驗「禮、樂、射、御、書、數」君子六藝、挑戰真人實境闖關遊戲，4月1日至4月5日十二歲（含）以下兒童還可免費入園，加上駐園大戲《怪盜．神判．綠珍珠》、主題劇場《桃花過渡》、接班人好戲台的精彩演出，以及超古錐市集「毛毛的藝想世界」，天天都精彩，邀請大家在春暖花開的季節，藝同來郊遊！

▲兒童節邀小朋友免費入園。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

實境闖關遊戲 古今六藝一展身手

「邊玩邊學習、邊走邊體驗！」全聯善美的文化藝術基金會表示，六藝分別代表禮節、音樂、射箭、駕馭、書法及算術，古時學者認為「六藝」作為教育的基礎，可利於培養有真本領的全才，而今年特別將「小狀元 大富翁」融入六藝的概念，邀請民眾在園區跑透透，除了穿梭各點挑戰六項技藝，認識古代儒生的必備技能，也測試現代的你身手究竟如何！而完成六關後除了可兌換小禮物，留下挑戰認證，民眾還能至園區粉專留言分享活動照片，就有機會抽中「煙波花時間－宜蘭傳藝」豪華家庭房住宿券，再次共享獨一無二的春遊好時光。

▲兒童節活動「小狀元大富翁」邀請民眾在園區跑透透。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

桃花過渡 唱作演奏精采呈現

4月1日登場的新劇「桃花過渡」以傳統民間戲曲和民謠桃花過渡為主軸，透過父女之情的故事內容，以「龜蛇把海口、黃金萬萬斗」、「聚寶緣圓」等段落，隱喻上天賜予宜蘭好山好水的地景樣貌，匯聚著冷泉、溫泉等自然景觀資源，是一塊美麗又樸實的桃源寶地，讓遊客再次感受宜蘭之美；特別的是，演出結合鼓或手碟、銅鑼等器樂演奏，以及優美的肢體舞蹈、歌仔戲唸唱之元素，呈現既傳統又現代的表演型式，令人耳目一新！

▲新劇「桃花過渡」以傳統民間戲曲和民謠桃花過渡為主軸。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

孩子們萬歲 一起來毛毛的藝想世界

宜蘭傳藝園區兒童節活動除了於4月1日至4月5日間，舉辦十二歲以下兒童免費入園的好康外，市集「毛毛的藝想世界」邀請與小孩、毛小孩、親子同樂及寵物友善相關的品牌，帶著大家重回童年歲月與赤子之心；此外，四月份還有傳藝駐園大戲、主題劇場及漢陽北管劇團、廖瓊枝歌仔戲團輪番上演精彩劇目，春遊旅程不妨到宜蘭傳藝看展演、享受手作體驗，邊走邊感受傳統文化魅力，留下美好的愜意時光！

【限定優惠】兒童節12歲(含)以下兒童免費入園

‧ 日期：2023/4/01 (六) - 4/05 (三)

‧ 內容：兒童請攜帶身分證明文件（如健保卡、或戶口名簿等）憑證入園。

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