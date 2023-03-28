滿滿花生醬大滿足！ 推薦新北早午餐「再一塊吧ing」 IG爆紅浮誇系漢堡超豪邁

這家新北早午餐 再一塊吧ing，像蒙布朗一樣的浮誇系漢堡在IG爆紅，訂位從一早就滿滿～想吃真的是要搶位置！花生醬滑順帶甜味，咬下去從口中溢出來超級豪邁！還有蟹肉明太子漢堡，但腥味比較重～真心推薦吃花生醬漢堡就好。

再一塊吧隱密外觀蔵在巷子裡

今天Dong&William訂的是蘆洲再一塊吧早午餐的分店，不仔細看很難發現它的存在，外面大大的愛心，還以為是什麼教會還是團契的聚會所，推開那個磁磚牆的門才發現別有洞天。

再一塊吧早午餐店內環境

再一塊吧早午餐店內很寬敞明亮，有吧檯區、沙發區、圓桌區。吧台還可以看到窗外的景色，但外面就是巷子，嚴格來說也只是看著對面牆壁。

沙發區倒是很放鬆，而且牆壁的壁飾看起來超氣派，桌子偏低，如果是長輩用餐會有點辛苦。

我們今天坐中間圓桌區，圓桌很像辦桌一樣超大一個。如果帶小朋友的話很不錯，可以放一堆東西很寬敞喔～或你是大食客，可以點滿滿一桌很過癮。

再一塊吧早午餐菜單價格

其實再一塊吧早午餐店的漢堡價格很實在哀，110元可以有手做漢堡排的漢堡，裡面還有培根！重點是滿滿的花生醬，也算是料多實在的新北早午餐，難怪這麼多人排隊。

搭配套餐 138元起

每個餐點都可以搭配套餐，多了生菜沙拉跟飲料，我們點了一個套餐分食，其他都是單點～重點是，套餐的飲料可以續杯喔！

但如果是單點飲料的話，就不能續杯了。

套餐水果沙拉

這個套餐的沙拉也太誇張，已經是3人份的了！裡面有柳橙、蘋果、生菜、番茄，淋上滿滿優格醬跟葡萄乾點綴，甲嘎併軌！

套餐飲料可續杯

套餐飲料紅茶、蜂蜜綠茶、美式咖啡，這三個可以選而且都可以續杯，但飲料都偏普通，不會太甜就是了。

推！花生醬牛肉培根起司堡 110元

想吃這種花生醬的就是沒有在追求什麼健康，誰在那邊跟我提健康，我就撕爛她的嘴。這個花生醬超級香！除了香氣接近美國知名品牌的花生醬之外，他沒有顆粒也不是主打原型食材，就是要好吃！健不健康無所謂～

那個花生醬沒意外應該是再加入美乃滋下去混打，打出來的花生醬口感超絲滑，有種綢緞感的口感！然後尾韻還帶點甜，吃起來甜而不膩口，這種花生醬反而是好吃的哀！

用蒙布朗瀑布的花生醬鋪滿整個漢堡，視覺上非常搶眼大到都快要拿不起來了～

切開後，漢堡裡面的手打漢堡排很扎實，厚度也很棒，麵包體有點像是拖鞋麵包巧巴達一樣，蓬鬆口感中還有一些香草的香氣。最下面培根、起司濃郁的口感讓人覺得是一個厚重的風味，但是下面的生菜還有加奇異果！清爽的口味把油膩感都去除了～

明太子蟹肉芝士堡 110元

明太子醬一樣有加美乃滋的感覺，但這個油膩感就有點嚇人，雖然拍照起來好看，但蟹肉加上明太子的腥味滿重的，加上芝士的味道更加劇了那個腥味，實在是不太喜歡。

雖然中間有加了蛋跟番茄，依舊蓋不過那個腥味，好像在吃生的蟹肉棒一樣～下次可能只會吃花生漢堡了喔。

目前再一塊吧ing早午餐有兩間分店，一間在中永和、一間在蘆洲，目前吃下來除了蟹肉漢堡之外，其他都算很穩定，價格也平實CP值高，推薦大家可以選擇新北早午餐推薦的再一塊吧ing早午餐喔！

再一塊吧ing早午餐

再一塊吧ing 蘆洲站

所在地址：247臺灣新北市蘆洲區長安街108巷12號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-17:00

店家電話：02 2848 8272

評價：★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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