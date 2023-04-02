台北松山微風廣場美食大蒐秘！早午餐、下午茶、餐酒館盡收

無需出國，也能品嚐到口味道地且創新的異國料理，走進微風廣場裡，在燈光美氣氛佳的用餐氛圍大啖美食，作為情侶約會、朋友聚會或是節慶慶祝餐廳指南。





目錄：

西式早午餐│PADDOCK

美式下午茶│TRINE&ZEN崔妮傑恩

義式餐酒館│Rosmarino





西式早午餐│PADDOCK

【PADDOCK】提供多樣化的早午餐、創意沙拉、私房甜點等餐點，重視食物的美味和健康之間的平衡性，將當季新鮮食材結合現代小物，創作出自然簡單的美味，讓健康天然的好滋味化作愉悅的心情常伴你我身邊。

▲圖片來源：PADDOCK

【PADDOCK】裝潢如同店家的堅持，強調「平衡性」，簡約俐落的裝潢設計，加入北歐風格的木質地板與大理石桌面，最後放入的綠植作點綴，營造出溫馨典雅的用餐環境。

▲圖片來源：PADDOCK

舒肥牛小排波菜蘆筍水波蛋

牛小排與波菜、蘆筍、綜合生菜、水波蛋等配料在主廚的巧手下，以如同藝術品般的呈現給顧客，細緻的擺盤光看讓人食指大動，經過低溫舒肥處理的牛小排肉質細緻柔軟，牛肉汁水飽滿鹹而不膩，搭配一旁的脆口蔬菜一同享用別有一番風味。

▲圖片來源：PADDOCK

牛肝菌鮮蝦手工雞蛋麵

手工雞蛋麵口感比起一般義大利麵更加Ｑ彈，與天使紅蝦、蒜片、辣椒、牛肝菌菇、白酒、奶油、巴西里一同慢炒收汁，讓麵條吸收醬料風味，每一口都能吃到濃郁奶香與海味，尾韻帶股些許辣勁，讓人欲罷不能！

▲圖片來源：PADDOCK

黑手黨水波蛋肉醬飯

與一般常見米飯不同，【PADDOCK】使用營養價值極高的「黑米」作為米飯的選擇，搭配水波蛋、波隆那肉醬、帕達諾起司、奶油，打造出層次分明的水波蛋肉醬飯，肉香濃郁的波隆那肉醬與米飯真是絕配，起司與水波蛋中和了肉醬的鹹味，使得口感更為豐富。

▲圖片來源：PADDOCK

【PADDOCK】

店家地址：台北市松山區復興南路1段39號 (微風廣場2樓)

店家電話：0266066689

營業時間：星期日~星期三 11:00~21:30；星期四~星期六 11:00~22:00

停車資訊：微風廣場設有停車空間





美式下午茶│TRINE&ZEN崔妮傑恩

坐落於台北市松山區的【TRINE&ZEN崔妮傑恩】，餐點口味有別於一般的美式餐廳，融合中國禪食與美國道地口味，並提供各式各樣新鮮海鮮、嚴選肉品，強調少油、少鹽、少熱量的新型態餐點，絕對為你健康把關。

▲圖片來源：TRINE&ZEN崔妮傑恩

以自然清新的裝潢風格，融入了中西方的理念，將大理石花紋地板搭配純白裝飾，營造輕奢華的時尚感。

▲圖片來源：TRINE&ZEN崔妮傑恩

四格沙拉特餐

產地新鮮直送蔬果所做成的冷盤沙拉，是【TRINE&ZEN崔妮傑恩】一大招牌，每日推出多款蔬菜、肉品、海鮮新鮮製作及特調醬汁的沙拉，豐富的組合與口味顛覆你對沙拉的印象。

▲圖片來源：TRINE&ZEN崔妮傑恩

干貝明太子奶油義大利麵

黃金比例調配的奶油白醬與義大利麵慢火燉煮，使得麵條徹底吸收醬汁的風味，加入特選北海道干貝、明太子增添口感與海味，香醇奶香與濃郁海味在麵條的襯托下完美融合！迷人鹹香滋味讓人忍不住一口接一口。

▲圖片來源：TRINE&ZEN崔妮傑恩

經典牛肉起司漢堡

經典的美式料理當然非漢堡莫屬！也是【TRINE&ZEN】必點招牌餐點，每日現做牛肉漢堡排，搭配嫩煎培根、脆口蔬菜、香濃起司打造出多層次口感，每一口都能品嚐到滿滿的配料，濃郁肉香讓人直呼過癮！

▲圖片來源：TRINE&ZEN崔妮傑恩

【TRINE&ZEN崔妮傑恩-微風廣場店】

店家地址：台北市松山區復興南路1段39號 (微風廣場B2樓)

店家電話：0266368339

營業時間：星期一到星期三 10:00~21:30

星期四到星期五 10:00~22:00

星期六到星期日 9:00~22:00

停車資訊：微風廣場設有停車空間

粉絲專頁：https://bit.ly/3EKzxAG





【TRINE&ZEN崔妮傑恩-微風信義店】

店家地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

店家電話：0266235508

營業時間：星期日到星期三 11:00-21:30

星期四到星期六 11:00-22:00

停車資訊：微風信義設有停車空間





【TRINE&ZEN崔妮傑恩-微風南山店】

店家地址：台北市信義區信義區松智路17號7樓

店家電話：0266368339

營業時間：星期日到星期三 11:00-21:30

星期四到星期六 11:00-22:00

停車資訊：微風南山設有停車空間





【TRINE&ZEN崔妮傑恩-微風中研院店】

店家地址：台北市南港區研究院路二段128號蔡元培紀念館

店家電話：0227822238

營業時間：08:00-19:00

停車資訊：微風中研院設有停車空間





義式餐酒館│Rosmarino

【Rosmarino】取自義大利文「迷迭香」，提供義大利麵、燉飯、PIZZA、排餐、義式前菜、生蠔、海鮮、甜點等餐點，以新鮮天然的食材搭配家常味的料理風格，勾起饕客對於美食的追求，嚴選義大利進口的原物料搭配台灣的生鮮食材，藉由主廚精湛的手藝烹飪出精緻的義大利菜，充滿異國風味的料理就連義大利人直呼道地！

店內裝潢走重工業風格餐酒館風格，以黑色作為主基調，在昏黃的燈光與木質傢俱的陪襯下獨顯出異國情調，打造出適合約會、聚餐的用餐環境；廚房採取半開放式的設計，透過櫥窗就能欣賞到主廚精湛的手藝，食材在廚師們的巧手下烹飪出精緻誘人的佳餚。

普利亞松露蘑菇貓耳麵

在義大利普利亞區的傳統美食，手工製作的貓耳麵吃起來Q彈有嚼勁，搭配松露白醬、蘑菇以及手工香腸，上桌前刨上義大利進口頂級黑松露，替整道料理增添濃濃松露香氣，光聞就讓人口水直流！貓耳麵吸收醬汁濃郁風味，各種香味充盈整個口腔，每一口都超滿足！真不愧是【Rosmarino】人氣排行冠軍餐點。

▲店家毫不手軟刨上滿滿的黑松露，松露白醬與貓耳麵搭配簡直太幸福了！

索蘭諾火腿芝麻葉披薩

新鮮出爐的拿坡里披薩在【Rosmarino】就能吃到！透過手拍方式展開麵團，鋪上新鮮的蕃茄醬與馬茲瑞拉起司，烘烤完放上新鮮芝麻葉與西班牙索蘭諾火腿，大口咬下，火腿的鹹香與芝麻葉的微苦，在酸甜蕃茄風味與香濃起司的襯托下更顯和諧，充滿層次的風味吃完依舊覺得意猶未盡。

佛羅倫斯丁骨牛排

【Rosmarino】隱藏餐點只有老饕才知道！嚴選美國prime級25oz的丁骨牛排，可以同時吃到肉質軟嫩的菲力以及口感扎實的紐約客兩種部位，濃郁肉香與豐富肉汁令人直呼過癮！適合3至5人一同分享，肉食控們肯定不能錯過！

優惠期間還額外贈送人氣前菜芝麻葉沙拉與酥炸海鮮，「芝麻葉沙拉」豐富的生菜搭配起司與油醋，既解膩又開胃；「酥炸海鮮」是由軟殼蟹、櫛瓜、小卷組成的炸物拼盤，搭配特製青醬，簡單卻是無與倫比的美味。

【Rosmarino Specialità Italiane】

店家地址：台北市松山區復興南路1段39號 (微風廣場G樓)

店家電話：0287727465

營業時間：11:30–15:00, 17:30–20:30

停車資訊：微風廣場設有停車空間

粉絲專頁：https://bit.ly/40Jluow





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