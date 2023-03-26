可以玩一天！碧潭水舞3／31絢麗登場 農夫市集、野餐派對從早玩到晚

2023碧潭水舞即將於3月31日登場。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023碧潭水舞將在3月31日登場，來到碧潭除了欣賞光彩奪目的水舞外，展演期間的周末假期還有各局處及相關單位陸續在碧潭辦理活動，周周都精采！還可安排至碧潭餐飲遊憩區享受異國美食，更推出期間限定抽獎活動，好看、好吃、好玩一次滿足，在繁忙的都市生活之餘，不妨來到碧潭放鬆心情，從早到晚都有精彩有趣的體驗。

今年碧潭水舞將自3月31日18時30分啟用，展期至5月28日，每晚6點30至8點30分，每半小時演出1次，並在晚上8點45分進行最後一場表演，共6場，將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出。

▲4/1-3於碧潭東岸廣場舉辦野餐派對，邀請民眾攜家帶眷，一同到碧潭野餐。 圖：經濟發展局之招商廠商／提供

在碧潭水舞展演期間，碧潭東岸廣場也是相當熱鬧，有每周日農業局的「農夫市集」外，亦有經濟發展局之招商廠商在4月1日至4月3日舉辦「DCC 碧潭廣場－這髦有意思野餐派對」，內容包含最Chill野餐體驗、音樂表演及攤位設置，新店區公所分別在4月18日及4月25日辦理新店走讀導覽活動，還有家庭教育中心在5月7日為宣傳515國際家庭日所舉辦「新北Company 幸福Family」親子活動，活動內容包含闖關、表演及抽獎活動，另外國防部資通電軍指揮部在5月20日舉辦「全民國防走入鄉里」活動等等，現在和美山也正是能夠欣賞螢火蟲的季節。

▲每周日的農夫市集販售在地新鮮、安全、無毒農特產品。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

來到碧潭東岸的餐飲遊憩區，除了有各種異國美食佳餚，在4月份的周末及連續假期舉辦「轉出好運氣」滿額好康放送活動，精彩獎項包含美麗春天觀光大飯店住宿券、烏來溫泉泡湯券、水灣餐廳1元套餐券、碧水堂1元套餐券等，超過1,000個獎項，送完為止！吃喝玩樂盡在碧潭，一次滿足遊客的視覺、聽覺、味覺，新北市觀光旅遊局邀請民眾來到碧潭感受從早到晚的精彩體驗。

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