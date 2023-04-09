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網譽台北最好吃的司康！口味特別且多樣化，每顆形狀都不同，超酥超鬆很難一咬不掉屑

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

台北好吃司康每次都直接想到smith&hsu，後來看到看到許多網友跟媒體介紹悄悄好食，網譽台北最好吃的司康專賣店，趁著入厝下午茶趴的機會外帶來試試看。

悄悄好食目前在台北有杭州南路店、永康店舖、中山店，這次是直接到悄悄好食 杭州南店選購，也可以用網路訂購外送或自取。

巷弄裡的悄悄好食 杭州南店，環境清幽，裝潢略帶文青，很適合來場悠閒的下午茶。

餐廳內部寬敞舒適，完全不擁擠。

櫃台陳列著司康、麵包等，透明櫥窗一目了然。悄悄好食的司康口味特別且多樣化，每款都好想吃吃看，礙於價格只能精挑細選。

回家怎麼加熱最好吃。

剛好挑了六顆可裝一盒，司康常溫保存一天，冷凍保存三週，品嚐時用烤箱180-200度烤約5分鐘即可享用。

每顆司康的形狀都不一樣。

原味派的泰瑞只愛原味牛奶（NT.60），其實原料用的好原味就很好吃，悄悄好食的司康是走酥脆路線，口感相當的酥香，品嚐時很難不掉屑，內裡口感蓬鬆但不至於乾口，奶油香氣柔和，一口司康一口茶或咖啡，很棒的下午茶組合。

另外加購鮮奶油（NT.90/小），司康搭配微甜不膩的鮮奶油更濕潤滑順。

檸檬四季春（NT.70）的表層有檸檬糖霜，酸酸甜甜的，但也壓制了不少茶味。

一看就知道的伯爵濃奶（NT.65），伯爵茶香非常濃郁，無須另外加醬就十分夠味。

煉乳茉莉花茶（NT.70）的茶味比較淡雅，咬到煉乳時會偏甜，整體特色比較不強烈。

期待的抹茶卡士達（NT.85），微苦的抹茶滋味很濃，裡面包有卡士達，因此口感上比較濕潤，不愛甜所以單純的抹茶司康更得我心。

芋頭控怎能放過芋頭放鬆（NT.85），司康內裹著不少芋泥餡，奶香與芋頭的甜味交織平衡，甜而不膩，挺不錯。

小孩看到麵包指定要買的無花果杏桃軟歐（NT.70），一個不便宜，沒吃到所以也不知道好不好吃。

烤過後的司康，酥熱可口，不管是香氣還是口感都更上一層，悄悄好食的司康真的好吃，酥酥鬆鬆的口感讓人著迷，部分口味很喜歡，推薦給喜歡酥脆司康的朋友。

悄悄好食 杭州南店 | 粉絲頁

電話：02-2341-5218

地址：台北市中正區杭州南路一段11巷4號

營業時間：08:30–18:30（週一到週五）；10:00–17:30（週六、週日）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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