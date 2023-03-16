早春三月就是要賞花呀！　再到靜謐森林日式庭園喝職人咖啡

【圖／文：行遍天下】

早春三月的陽明山，萬物生機蓬勃，櫻花與杜鵑共譜山水仙境，此時上山踏青，沐浴花花世界，品味職人咖啡，最能感受春光曼妙，下山後再繞至北投一覽「台版富良野」三層崎花海美景。

▲陽明山花季-陽明春曉。





陽明山花季 陽明春曉

2023「花in台北」主題為「陽明春曉」，寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻與吉野櫻輪番綻放，搭配台灣原生種金毛杜鵑、日本平戶杜鵑及華八仙、野鴨椿等花卉，滿山繽紛。為響應花季，陽明山六大藝文展館於例假日推出「草山百年風華」陽明山館舍串聯活動，包含陽明書屋、林語堂故居、中山樓等，於花季期間推出活動與優惠，為賞花之旅增添藝文氣息。

▲把握櫻花盛放時上山踏青賞花。

DATA

地址：台北市北投區湖山路二段26號（陽明公園）

電話：02-2861-6361

FB：陽明山花季

時間：2月11日至3月19日

費用：陽明公園免費參觀，藝文展館酌收門票





豆留森林

「豆留森林」（CAMA COFFEE ROASTERS）這幢80年歷史的和洋折衷歷史建築，見證陽明山的蛻變與發展，六百坪的日式庭院保留靜謐森林氣息，漫步捕捉竹林光影，輕鬆愜意。豆留森林的每一杯咖啡都堅持手工挑豆、新鮮現烘，力求風味與香氣的完美平衡，咖啡選項包括加入蜜紅豆、綿南瓜的植人系燕麥拿鐵，精品手沖咖啡、義式咖啡、人氣特調，並選購專業咖啡夢幻逸品、預約「咖啡五感沉浸式體驗」烘豆體驗，深度認識咖啡文化和職人精神。

▲豆留森林的環境饒富詩意。

▲在豆留森林品味咖啡。

DATA

地址：台北市士林區格致路70號

網址：camacoffeeroasters.com

電話：02-2861-1218

時間：09:00-19:30週一至週四、09:00-20:00週五至週日

消費：植人系咖啡200元、嚴選帽子拿鐵180元、烘豆體驗課每人1500元、甜點套餐三層雙人午茶組690元





三層崎花海

藉由三層崎公園的山坡地形，栽種薰衣草、銀葉菊、金蓮花、鼠尾草、五彩石竹等多色草花，層層堆疊出彩虹花毯般的丘陵美景，被譽為「台版富良野」。2023三層崎花海主題「鷲你來看花」，融合守護北投社的生態及文化指標「大冠鷲」，在三層崎公園土地上鋪陳獨一無二的花海風貌，尤其是大面積的羽葉薰衣草，浪漫更勝以往。今年值得朝聖的拍照景點，為東海岸知名的阿美族藝術家撒部．噶照創作的地景裝置「循環力量」，以種子落地發芽、吸收水份養份成長茁壯為概念，藉由多元媒材的運用，傳達對土地的情感。

▲大面積的薰衣草更添浪漫氣息。

▲藝術家撒部．噶照打造的大型地景裝置藝術「土地的愛」。

DATA

地址：台北市北投區秀山路50號旁（北投社三層崎公園）

網址：2023stcfshow.taipei

時間：1月17日至3月31日





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」