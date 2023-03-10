拜託別再報了！板橋超佛心「25元糖葫蘆」排2小時才買到，在地人哀號：吃不到了
25元爆紅糖葫蘆！這家位於新北板橋的「鳥來伯專業糖葫蘆」，以超佛心的價格廣受顧客喜愛，也是不少人的祕密口袋名單，就怕一被宣傳介紹後更難買，甚至還有網友口是心非表示「超不推，不要去」，其實就是擔心人潮湧入會買不到。
不要再報了！但是秉持呷好道相報的原則，這次還是要好好推薦板橋這間「鳥來伯專業糖葫蘆」，有葡萄、番茄、草莓、番茄＋蜜餞等種類可選，佛心價25元起，連一串約有6、7顆完整草莓的季節限定草莓糖葫蘆也只要35元。部落客艾瑪斯推薦「蕃茄蜜餞糖葫蘆」，酸甜番茄搭配微鹹蜜餞，加上脆口糖衣，就是標準的古早味。
此外，艾瑪斯也建議大家拿到糖葫蘆盡快在一小時內吃完，風味最佳、最對味。而在艾瑪斯分享貼文後，便有許多網友哀號表示「再發文我就吃不到了，從小吃到大，但排那麼長的隊伍真的不會想再去買」、「現在要排好久了啦」，由此看出店家的超高人氣與滿滿人潮，想吃只好耐心排隊啦！
鳥來伯專業糖葫蘆
地址：新北市板橋區中山路一段50巷11號（近府中捷運站2號出口）
營業時間：平日14:30-20:30、假日13:30-20:30
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