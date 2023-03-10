快訊

被質疑「凱子外交」？傳密國要求15.4億換邦交 吳釗燮證實有接觸

經典賽／吉力吉撈蹲捕配前隊友江少慶先發登板 王柏融改打8棒

拜託別再報了！板橋超佛心「25元糖葫蘆」排2小時才買到，在地人哀號：吃不到了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

25元爆紅糖葫蘆！這家位於新北板橋的「鳥來伯專業糖葫蘆」，以超佛心的價格廣受顧客喜愛，也是不少人的祕密口袋名單，就怕一被宣傳介紹後更難買，甚至還有網友口是心非表示「超不推，不要去」，其實就是擔心人潮湧入會買不到。

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

不要再報了！但是秉持呷好道相報的原則，這次還是要好好推薦板橋這間「鳥來伯專業糖葫蘆」，有葡萄、番茄、草莓、番茄＋蜜餞等種類可選，佛心價25元起，連一串約有6、7顆完整草莓的季節限定草莓糖葫蘆也只要35元。部落客艾瑪斯推薦「蕃茄蜜餞糖葫蘆」，酸甜番茄搭配微鹹蜜餞，加上脆口糖衣，就是標準的古早味

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

此外，艾瑪斯也建議大家拿到糖葫蘆盡快在一小時內吃完，風味最佳、最對味。而在艾瑪斯分享貼文後，便有許多網友哀號表示「再發文我就吃不到了，從小吃到大，但排那麼長的隊伍真的不會想再去買」、「現在要排好久了啦」，由此看出店家的超高人氣與滿滿人潮，想吃只好耐心排隊啦！

鳥來伯專業糖葫蘆

地址：新北市板橋區中山路一段50巷11號（近府中捷運站2號出口）

營業時間：平日14:30-20:30、假日13:30-20:30

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

延伸閱讀：

一咬滿口果香！ 微熱山丘水果甜品「草莓蘋果酥、蕉心蛋捲」 山蕉酸甜莓好滋味雙享受

全家「現打果昔」新開賣！3門市限定販售，網卻歪樓：店員要多忙？

葡萄 古早味 小吃 糖葫蘆

相關新聞

拜託別再報了！板橋超佛心「25元糖葫蘆」排2小時才買到，在地人哀號：吃不到了

25元爆紅糖葫蘆！這家位於新北板橋的「鳥來伯專業糖葫蘆」，以超佛心的價格廣受顧客喜愛，也是不少人的祕密口袋名單，就怕一被宣傳介紹後更難買，甚至還有網友口是心非表示「超不推，不要去」，其實就是擔心人潮湧

北方人過年必吃！必比登推薦老字號「酸菜白肉鍋」，道地京菜上桌好暖心

創始於1949年的北方道地京菜老字號「都一處」，是台灣酸菜白肉鍋的經典老店，老闆徐老爹傳承自宮廷御廚的手藝，遠近馳名，連年榮獲「米其林必比登」推薦。

開業30年！ 中藥精熬的麻辣鍋底美味講究　必點祕製「銷魂滷鳳爪」

1992年開業的30老店「鼎旺麻辣鍋」讓原本不那麼愛吃麻辣火鍋的美食家張瑀庭也愛上！因為這家是用工藝講究的精神來做食物，不管幾年都不偷工也不減料，滋味道地，食材講究，加上裝潢時尚，鼎旺讓吃麻辣鍋充滿「食尚」，好像在咖啡館或是小酒館吃鍋，深受外賓、品牌、行銷人的喜愛。

遍布全台的嘎嘣脆！新竹美食「有利脆皮豬」台北新據點今開幕，酥脆多汁超下飯

人氣展店再＋1！新竹在地美食「有利脆皮豬」又有新據點囉，這次插旗中山區雙城街，並於今(1)日正式開幕，自新竹一路開展至今，雙北、基隆、台中、高雄等多縣市皆有分店，由此看出店家的超高人氣與美食實力。今天

本土食材注入法料邏輯！全台首家「原生新法式料理」高空景觀餐廳

位於微風南山47樓的高空景觀餐廳「MiraWan」由主廚鄭裕錞Josh領軍，開業僅1年，便於2020年入選《臺北臺中米其林指南》餐盤推薦。MiraWan，意為Miracle of Taiwan，主廚Josh曾於Le Mout台中樂沐法式餐廳歷練10年，而後擔任MiraWan和LOPFAIT兩家餐廳的行政主廚。

假日來這玩！探索猴硐童趣地景裝置 體驗礦業自然文化

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府觀光旅遊局及瑞芳區公所為讓民眾感受春日童趣奇幻世界，以兔年主題的童趣特色裝置及繽紛草花妝點猴硐煤礦博物園區，即日起展出至4月底，並於每晚5時至10時點燈，伴隨基隆河岸

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦