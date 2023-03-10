拜託別再報了！板橋超佛心「25元糖葫蘆」排2小時才買到，在地人哀號：吃不到了

1992年開業的30老店「鼎旺麻辣鍋」讓原本不那麼愛吃麻辣火鍋的美食家張瑀庭也愛上！因為這家是用工藝講究的精神來做食物，不管幾年都不偷工也不減料，滋味道地，食材講究，加上裝潢時尚，鼎旺讓吃麻辣鍋充滿「食尚」，好像在咖啡館或是小酒館吃鍋，深受外賓、品牌、行銷人的喜愛。

2023-03-05 10:01