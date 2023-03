感受藝術的力量！ 「台北藝文場館」6選　到古蹟改建的美術館和富設計感的展覽空間陶養身心

台北有許多讓人難忘的藝文場館,各個場館的展覽主題和建築風格也都大不相同,有古蹟改建而成的美術館,也有頗富設計感的現代建築,喜歡藝術、想要更了解藝術的你,一定要關注這 6 個在台北的藝文場館,趁著假期去觀賞各個場館精彩的展覽!

臺北市立美術館

位於圓山捷運站附近的台北市立美術館是台灣第一間現當代公立美術館,經常策畫許多精彩的特展。除了展覽之外,館內也經常舉辦藝術相關的講座和活動,讓大家能夠有更多機會接觸並認識藝術。北美館的地下室更是有一座以藝術相關書籍為主要館藏的圖書室以及餐飲區,看展覽逛累了也可以坐下來休息一下、充充電。

開放時間:週二~週五、週日 9:30-17:30,週六 9:30-20:30

地址:台北市中山區中山北路三段181號

台北當代藝術館

改建自日治時期建成小學校的台北當代藝術館,以「當代藝術」為展覽主軸,推出各式精采特展和活動。除了館內的展覽之外,當代藝術館也經常在附近的公園、街區產出藝術裝置作品,從中山捷運站一路走過來,就能夠感受到藝術融入街區的魅力!

開放時間:週二~週日 10:00-18:00

地址:台北市大同區長安西路39號

忠泰美術館

由忠泰建築文化藝術基金會營運的「忠泰美術館」於2016年成立,展覽主題聚焦於「未來」與「城市」等議題。展館的室內設計是由日本設計大師青木淳操刀設計,走進這座美術館,就能感受到空間本身與戶外景物之間所產生的魅力。現正展出的「感知現場」為藝術和建築之間的跨界合作展覽,若想到場參觀、以五感親身體會,則需要事先預約購票。

開放時間:週二~週日 10:00-18:00

地址:台北市大安區市民大道三段178號

臺北流行音樂中心

南港的臺北流行音樂中心除了常會在「表演廳」舉辦演唱會、音樂會等表演之外,「文化館」也有精彩的展覽可以參觀,像是常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》,以及展期到二月底的《張雨生特展 FLY ME TO THE MOON & BACK》,持表演廳的紙本演出票券,還能夠享有看展票價優惠,到北流聽完演唱會後,不要忘了順道看看這些精采的展覽!

開放時間:週二~週日 10:00-18:00

地址:台北市南港區市民大道8段99號

臺灣當代文化實驗場

臺灣當代文化實驗場(C-LAB)的前身為舊空軍總司令部,寬廣的園區內有留有許多古蹟建築,在「財團法人臺灣生活美學基金會」的規畫之下,以打造面向未來的創新實驗基地為目標。園區內除了有藝術家進駐之外,也經常舉辦各式展覽和展演活動,如果想要感受未來創新的藝術能量,不妨到建國南路上的C-LAB走走逛逛!

開放時間:週二~週日 9:00-18:00

地址:台北市大安區建國南路一段177號

關渡美術館

兩年前在臺北引起轟動的「奈良美智特展」就是在關渡美術館展出,這座位於臺北藝術大學校園的美術館是台灣第一所藝術大學專業美術館,既是校內學術交流的場域,更是讓校外民眾欣賞藝術作品的平台。館內寬敞的展覽空間,和館外引人入勝的關渡平原美景,都能夠帶給參觀的訪客們舒適而特別的觀展體驗。

開放時間:週二~週日 10:00-17:00

地址:台北市北投區學園路1號

