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網美必拍！ 基隆之美《打卡徒步路線摺頁》港區景點全攻略

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圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆文青景點－太平青鳥書店。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
基隆文青景點－太平青鳥書店。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於台灣最北端的基隆，除擁有享譽國際的美食之外，山海環伺的自然景觀與百年歷史的文化場景，造就許多基隆打卡秘境！基隆市政府為郵輪旅客網羅市區經典景點，推出《基隆郵輪打卡徒步路線摺頁》，專為郵輪旅客安排必拍景點，將基隆之美留存在旅客的記憶中。

▲陽明海洋文化藝術館。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲陽明海洋文化藝術館。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

觀光及城市行銷處郭霽處長表示，隨著今年國際疫情趨緩，3月7日起將迎來大型國際郵輪停靠基隆港，國際郵輪與基隆市港山海美景共織的世界級美景，將吸引國、內外郵輪旅客帶著相機、手機來港邊紀錄這精彩的一刻！預料將捲起一波波來基隆看郵輪、搭郵輪的旅遊熱潮！

郭霽處長表示，考量郵輪旅客於到離港間約有6小時的岸上旅遊時間，為提供郵輪旅客到基隆港區拍照打卡，市府新推出中、英版本《基隆郵輪打卡徒步路線摺頁》，從基隆港東、西岸郵輪旅客大樓下船的自助行旅客，分別規劃東、西岸專屬路線，依循圖示，就能輕鬆找到人氣IG打卡景點及基隆山海秘境！

▲有「基隆銀座」美譽之稱的義二路商圈。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲有「基隆銀座」美譽之稱的義二路商圈。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

從西岸郵輪旅客大樓出發的郵輪旅客拍照打卡徒步路線，網羅陽明海洋文化藝術館、太平青鳥、Keelung地標、中山路橋、委託行、慶安宮、護國城隍廟及海洋廣場、國門廣場等必遊必拍景點，其中特別推薦座落基隆火車站旁的「中山陸橋」是國際巨星舒淇在電影《千禧曼波》中，走在宛如夢境的長廊回眸顧盼，透過侯孝賢導演的運鏡與林強的音樂，共譜出經典畫面，也讓這座陸橋成為打卡朝聖點，另一個拍照好景，就是Keelung地標及太平青鳥，旅客可以眺望市港美景，看老鷹飛翔與郵輪進出，選一本好書、點一杯咖啡，拍一張文青網美照。

▲跟著《基隆郵輪打卡徒步路線摺頁》，暢遊基隆街道。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲跟著《基隆郵輪打卡徒步路線摺頁》，暢遊基隆街道。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

從東岸郵輪旅客大樓出發的郵輪旅客拍照打卡徒步路線，建議旅客前往麗都蝶客花園、基隆塔、義二路商圈、基隆廟口商圈、慶安宮、海洋廣場、東岸商場及基隆表演藝術中心拍照，其中有「基隆銀座」美譽之稱的義二路商圈，讓人津津樂道的打卡景點是原「岸田吳服店」的洋城義大利餐廳，在當年是由現任日本首相岸田文雄家族所經營，而隔壁的「自立書店」則是台灣第一間繁體中文書店。

此外，特別推薦位在東岸商場E-SQUARE頂樓，擁有全台唯一空中海景跑道的東岸商場，提供民眾眺望郵輪、老鷹及美麗的港景，堪稱基隆打卡新地標，也是郵輪旅客最佳休憩站。拍照打卡路線以中、英紙本摺頁及電子摺頁方式提供給郵輪旅客，欲索取紙本摺頁的郵輪旅客，可於3月7日郵輪首航日至東岸、西岸郵輪中心觀光巴士服務台索取，或至基隆旅遊網下載電子摺頁，歡迎郵輪旅客善加利用。

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基隆 美景 秘境

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