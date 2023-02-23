228連假「新北4大景點」等你來！安坑輕軌遊、新莊光雕、萬金杜鵑展、九份紅燈籠祭

安坑輕軌K01雙城站，有可愛的裝置藝術，拍起來特別活潑。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】本週即將迎來長達4天的228連假假期，新北市觀光旅遊局網羅最新、最豐富精彩的活動和景點，讓民眾輕鬆安排連假好去處！像是搭乘正在試營運階段的安坑輕軌、欣賞夜間浪漫的中港大排光雕展、感受現正綻放的萬金杜鵑花，或是體驗九份夜晚點亮紅色燈籠的懷古氛圍，皆是民眾趁著228連假期間能夠好好品味新北之美的首選。

甫於本(2)月上旬通車的安坑輕軌，自即日起至3/10試營運期間，民眾可持電子票於每天上午10點到下午6點免費搭乘。安坑輕軌以搶眼的金色外型搭配黃暖色調的復古感內裝為主色調，在各站點都有非常可愛的裝置藝術可以打卡拍照！其中「十四張站」更打造了許多美麗的蝴蝶裝置藝術可欣賞，這些蝴蝶作品是由藝術家親筆彩繪，每一隻蝴蝶都擁有不同的花紋，當中有些蝴蝶還是參考臺灣特有種蝴蝶的紋路繪製而成，現場還有QR Code可掃碼認識裝置介紹，非常適合親子寓教於樂。

▲「K7陽光運動公園站」的陽光運動公園，相當適合小朋友放電。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

安坑輕軌各站點周邊也有不少景點，像是「K1雙城站」周邊就有一座安坑在地古廟－潤濟宮，主祀「三官大帝」，俗稱「三界公」，廟的後方為潤濟宮步道，左去右回，木棧道一路陡上，無遮蔽，但視野良好，可遠眺塗潭山至磺窟山之間的稜線，或俯看頭城、二城地區。在「K3臺北小城站」轉乘公車，就能抵達因充滿原始林木而稱為「安坑綠寶石」的二叭子植物園，來一趟悠閒的生態之旅。而「K7陽光運動公園站」則是可以讓民眾輕鬆享有大片綠地的休憩空間，同時陽光運動公園內也有親子共融遊具，很適合讓家中小寶貝來此放電。

▲新莊中港大排璀璨閃亮的粉紫色燈飾。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

而在新莊區則有正以「EyE在中港 睛彩光雕」為主題展出的中港大排光雕展，自即日起至3/26除了夜晚有璀璨的光雕展演外，各展區也以可愛動物的大眼睛為主要元素，結合光環境營造，讓中港大排區域化身一變成為藝術館般精彩，白天夜晚都好拍！自立廣場至凹灣碼頭全長1.8公里行道樹也披上絕美的紫色燈飾，非常適合全家大小或是情侶前往感受甜蜜幸福的氛圍。挾帶週邊也有百貨商圈的便利性，民眾可以逛街購物、吃美食，是個吃喝玩樂購一站就滿足的好去處！

▲金山老街擁有許多在地特色美食小吃。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市的萬里區和金山區培育了超過300多種的杜鵑花品種，「2023萬金杜鵑花展」將於2/25至3/19登場，以萬里瑪鋉溪觀光公園、萬里觀光公園為花展會場，新北市農業局今年更規劃了嘉年華的形式，融入在地的農業物件，以「移動花聚落」為主題為專展展出。民眾來到萬金地區賞杜鵑花，更推薦在當地多留一宿，除了在金山和萬里地區有非常多的溫泉店家任君挑選外，也能前往相當知名的金山財神廟求財、到老街享美食、欣賞北海岸美麗的海洋風光、到野柳地質公園及海洋世界拍美照等，非常適合連假期間規劃個兩天一夜以上的遊程，到萬里和金山走走。

▲九份以紅燈籠為其鮮明在地意象，充滿懷古氛圍。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市九份一直都是國際知名的旅遊景點，遊客來到九份無不都要在掛滿紅燈籠意象的豎崎路上，拍下美麗照片。新北市觀光旅遊局結合當地紅燈籠特色，於五番坑公園、金山岩等地設置打卡裝置，並與在地商圈合作共同推出期間限定的「九份紅燈籠祭」活動，將於2/24正式點燈，一路展至3/26止。

民眾在俗稱黃金山城的九份，除了可以品嚐香甜Q彈的老街芋園、古早味的油蔥粿及草仔粿等傳統美味小點，來到昇平戲院也能感受舊式電影院的風情，並走訪茶坊茶藝館品茗享受片刻悠閒時光。鄰近九份的金瓜石也是不容錯過的必遊景點，像是前往「黃金博物館」體驗先民刻苦又滿懷希望的掏金歲月；或是在「四連棟」及「太子賓館」感受不一樣的日式風情，肚子餓了就到「礦工食堂」享用充滿懷舊氛圍的礦工便當，並於飯後到「祈堂老街」走走，依山勢而搭建的老屋及交錯的巷道，不同於九份的喧囂，祈堂老街多了一份斑駁且寧靜的韻味。如果想來趟消耗卡路里的規劃，那也能選擇到「報時山步道」走走，一覽陰陽海、茶壺山及基隆山，在壯麗的山海美景間徹底放鬆身心！

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