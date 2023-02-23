草莓拔絲如初戀滋味！ 台北JR東日本飯店推「莓好時光」草莓季限定美食

品頌坊推出草莓奶霜蛋糕受到大小朋友喜愛。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】酸酸甜甜的草莓人人喜愛，更是許多甜點、飲品、菜餚的主角，燦爛的春季，來個草莓幸福時光吧！JR東日本大飯店台北飯店主廚團隊即日起至2月底推出草莓季系列限定美食。

飯店月台町大廳酒吧以「甜蜜草莓」為主題推出鹹、甜組合的草莓季下午茶，「草莓泡芙」結合草莓果醬與卡士達奶油內餡，搭配粉紅小緞帶襯托出高雅氛圍、「香草草莓軟糖」採用新鮮草莓與香草莢手工熬煮而成的軟糖，Q彈口感讓人一口接一口、經典甜點「草莓慕斯」以草莓慕斯蛋糕搭配熱帶水果凍，香甜氣息讓人垂涎欲滴，更有「繽紛草莓甜筒」、「草莓生乳包」、「草莓法式鹹派」、「草莓燻鮭美式小漢堡」…等多道精緻小巧點心，在視覺和味覺都獲得滿滿的療癒。

▲凱華樓中華料理二月特別推出甜蜜的草莓拔絲中式甜點。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

品頌坊烘焙坊也特別推出初戀般的草莓季甜點。獨一無二的「草莓國王派」，層層交疊的酥脆千層與濃郁的奶油香，夾著草莓醬與蜜桃餡，裝飾大量的台灣新鮮草莓與日本淡雪草莓。

「草莓奶霜蛋糕」以台灣新鮮草莓搭配使用台灣香草莢製作的綿密戚風蛋糕主體，手工製作的香草卡士達醬搭配新鮮草莓與北海道生乳香緹，最簡單的美味，甜而不膩。

「淡雪草莓杯」使用草莓慕斯與檸檬香茅牛奶慕斯，搭配台灣新鮮草莓與日本寒天凍，清爽口感讓人一口接一口。除精緻甜點外，此次更有推出草莓季手工烘焙麵包，不僅有外層擁有酥脆的口感及濃郁奶香味的「草莓丹麥」，搭配台灣產新鮮草莓，咬下去宛如初戀般酸甜的滋味。

「草莓布里歐」則是採用日式菠蘿皮包覆經典布里歐麵糰，結合酸甜的台灣草莓及奶香四溢生乳餡，交織出令人吮指回味的美味。

▲以台灣新鮮草莓及日本淡雪草莓搭配層層交疊的酥脆千層國王派討人喜愛。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

▲草莓季下午茶，甜鹹組合通通有。 圖：JR東日本大飯店 台北／提供

由楊德興主廚主導的凱華樓中華料理也推出限量「草莓拔絲」，這一道極度考究火力控制的平民經典美食，口感外脆內嫩、甜香不膩，熱糖漿藉由純人工不停拌扯，眨眼間化為金絲，彷彿在空中畫出一道亮麗的彩虹，捲曲成一幅絢麗作品，搭配草莓的酸甜口感，驚豔五感的享受。

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