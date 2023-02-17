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全台唯一2D眷村特展！ 新北「空軍三重一村」花磚、跳格子怎麼拍都奇幻

欣傳媒／ 欣傳媒

空軍三重一村「奇幻眷村」特展；圖片提供／空軍三重一村

自2D白底黑線條的漫畫風席捲全亞洲，從飾品包包、到餐飲業裝潢，搶眼又吸睛，為了搶搭流行風潮，新北市文化局特別邀請臺灣2Dcafe專屬授權團隊「十一百造設計」，為新北市眷村文化園區空軍三重一村量身訂做「奇幻眷村」特展，更是全台唯一2D眷村特展！

空軍三重一村「奇幻眷村」特展；圖片提供／空軍三重一村

繼先前推出「2D奇幻眷村」特展，打造熱門打卡點大獲好評，以2Dcafe風格呈現獨一無二的眷味復古風，除原有歌廳秀大舞臺、飲料吧、黑膠音樂廳、展場實體復古麥克風及吉他等，此次2.0版本再度加入如眷村花磚、跳格子等在地懷舊元素，讓更多眷村獨有的特色元素及場景入鏡，實在太好拍了！

空軍三重一村「奇幻眷村」特展；圖片提供／空軍三重一村

此次2.0版本設計師提煉空軍三重一村特有元素，用電腦繪圖技術，從牆面到地面，一筆一畫精心繪出美麗的花磚、精神標語、砲陣地遺跡及跳格子廣場，三重最知名的秀英花、明星花露水、黑膠唱片還有老電影等，帶領觀者穿梭在虛擬與現實、平面到立體之間，強烈的黑白風格與視角，吸引許多民眾網紅前來打卡，享受視覺暴衝的快感與驚喜。

空軍三重一村「奇幻眷村」特展；圖片提供／空軍三重一村

設計團隊表示，這次為空軍三重一村量身訂做的「2D奇幻眷村」特展前，還特別研究詳讀三重近代發展史，因此在展場加入許多幽默的小細節，希望大家在感受最酷的視覺體驗時，也能會心一笑。年假剛過，緊接著有228連假，歡迎大家走訪空軍三重一村搶拍最有創意的2D美照，展期自即日起只到2月底喔！想了解更多「2D奇幻眷村」活動資訊，也歡迎上「空軍三重一村」臉書粉絲專頁查詢。

空軍三重一村「奇幻眷村」特展；圖片提供／空軍三重一村

==========編輯／蘇琨峰

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眷村 復古 連假

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