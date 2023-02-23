歐嗨呦！前進一級戰區中山區 跟著「星期三的康帕內拉」一起吃早餐吧

隨著疫情降溫，悶了好久的海外樂團終於得以解禁來台表演。其中，以古靈精怪的表演方式搭配無厘頭的反覆歌詞，在日本Z世代擁有超高支持度的樂團「星期三的康帕內拉」，在2021年迎來首次團員變更，新主唱為年僅21歲的詩羽。年初，首次來台的詩羽率領全新陣容，在PIPE連開兩場演唱會全數售罄。這次的台灣之旅也是詩羽首次的海外旅行，因此對她來說所有的一切，都是沒有辦法想像的未知世界。「吃」向來是認識文化最快速也最實在的切角，一日之計在於晨，這回《500盤》帶領詩羽前進台灣早餐一級戰區中山區，連吃四間截然不同卻都能代表台式早餐脈絡的店家，讓詩羽把台灣文化一口一口吃進去！

詩羽。圖／鄭弘敬攝影

福德涼麵

地址：台北市中山區興安街76號

「星期三的康帕內拉」向來喜歡將不同有趣事物融合，重新演繹出屬於自己的風格。就這點而言，詩羽認為「福德涼麵」的概念與她們不謀而合，原因就是她喝了台灣人的國民湯品「三合一湯」，在味噌湯裡加入貢丸與蛋花對台灣人來說或許稀鬆平常，但從日本人角度來看實在十分獵奇，也讓她印象超級深刻。另外，福德的「炸醬涼麵」風味也和她過往吃過的中華風炸醬麵的詮釋略有不同，「好吃也好有趣」是詩羽給福德涼麵的一句短評。補充一下，走過疫情高峰，福德涼麵再度回到全年24小時無休的營業時間，隨時想吃都吃得到，這就是寶島的獨特魅力！

炸醬涼麵、三合一湯。圖／鄭弘敬攝影

五湖豆漿

地址：台北市中山區興安街73號

雖然名氣不如台北幾家大勢豆漿店響亮，但這間隱身於興安國宅內的「五湖豆漿」，依舊擁有一票死忠支持者，週末若不排上個2、30分鐘還是吃不到的。五湖豆漿位置非常奇妙，座落建築物中間的穿堂，讓它得天獨厚擁有半開放式空間，非常適合需要開放空間的後疫情時代。這裡的餐點品項堪稱應有盡有，公認最受好評的看板單品是「蛋餅夾油條」。另外獨特的空間配置，也讓來客可以近距離見證油條的製作過程，看著師傅從擀麵到起鍋，這樣的現場體驗在台北堪稱罕見，也讓詩羽與團隊頻頻拍照留念！

鹹豆漿、蛋餅夾油條。圖／鄭弘敬攝影

好初早餐（中山店）

地址：台北市大同區長安西路124號

堪稱板橋國民早餐的「好初早餐」，分別在2020與2022年成功跨越淡水河，一連在台北中山區與信義區插旗開設兩間分店。距離台北車站步行僅10分之遙的中山店，由於後方就是背包旅館，得天獨厚的好位置讓這裡的海外遊客川流不息，有種置身小國際村之感。在好初裡詩羽最喜歡的單品，是一般早餐店較罕見的「炸湯圓」，喜歡有嚼勁口感的詩羽，整場拍攝嘴沒停過地一顆接一顆。已經開始計劃下次來台旅行的詩羽與我們分享，下次來台也想再來好初，悠哉悠哉的跟朋友邊吃邊聊！

板煎鹹豬肉堡、鹹鹹紅茶。圖／鄭弘敬攝影

真芳碳烤吐司（長安店）

地址：台北市中山區長安東路一段19號

以招牌碳烤吐司及古早味粉漿蛋餅，在台北早餐界佔有一席不敗之地的「真芳炭烤土司」，創辦人張文哲最初會有開店的想法，只是單純想把傳統早餐店的氛圍留下。但作為新世代的早餐店型，真芳碳烤土司強調吃飽也要吃好，因此在用料上不惜成本使用像是鮮乳坊與大武山雞蛋等優質供應商，讓產地到餐桌的歷程沒有絲毫馬虎。拍攝途中，詩羽意猶未盡地試了好幾個口味，其中「金瓜薯泥蛋」是她覺得最新鮮也是過往在日本未嘗試過的口味，在這裡推薦給讀者與粉絲們一起嚐鮮！

真芳三明治。圖／鄭弘敬攝影

詩羽。圖／鄭弘敬攝影

詩羽／快問快答

Ｑ 作為團體第二代的主唱，希望加入自己什麼特質至團體風格之中?

Ａ 向世界傳遞開朗正面的能量。

Ｑ 在出發之前對台灣的想像是什麼?與想像最大的不同在哪呢?

Ａ 歌迷、行人甚至是計程車司機都很溫柔，而且大家都喜歡日本，非常開心。

Ｑ 一提到台灣，妳馬上想到的食物或飲料是什麼?為什麼?

Ａ 珍珠奶茶。在日本也很常喝，這次到台灣第一個吃的東西也是珍珠奶茶。

Ｑ 最討厭的食物?

Ａ 洋蔥，對辛辣的口感和味道會殘留在嘴巴這兩點很束手無策。

Ｑ 之前登場「The First Take」有發生什麼有趣的事嗎?

Ａ 在間奏的時候跑去靠近攝影師，結果時間太短有點來不及回來，自己也笑出來。

Ｑ 今年有沒有什麼希望「星期三的康帕內拉」能夠達成的目標呢?

Ａ 想去更多不一樣的地方遊玩與和各式各樣的人相遇。

Ｑ 與讀者分享一句這次學到的中文。

Ａ 多少錢？