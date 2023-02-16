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美食家口袋名單！大啖香茜皮蛋、麻辣鍋　正宗港式打邊爐鹹香涮嘴

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

美食家點評　徐天麟

愛吃丸子更勝肉品的徐天麟大讚「心粵小廚」的自製手工丸子，像是陳皮牛肉丸和造型超擬真的港式墨魚牛軋，吸飽香茜皮蛋鍋湯頭，就是鮮甜鹹香！

▲美食家徐天麟
▲美食家徐天麟

美食家徐天麟與饕客好友們的餐敘口袋名單「心粵小廚」，讓大家念念不忘的私房火鍋料理，宛若一秒來到香港，大啖港式打邊爐的銷魂美味！因為材料好、湯頭佳，招牌湯底香茜皮蛋鍋、麻辣鍋拼個鴛鴦鍋，大滿足！加上這裡的炸物也好銷魂！椒鹽玉米、川椒雞軟骨，都是絕讚下酒菜，氣氛歡樂溫馨。

▲粵菜大廚坐鎮的心粵小廚。
▲粵菜大廚坐鎮的心粵小廚。

▲香菜+皮蛋的湯底可是老饕的心頭好。
▲香菜+皮蛋的湯底可是老饕的心頭好。

徐天麟最愛的香茜皮蛋鍋一上桌，照例先來喝點湯，醇白色的香茜皮蛋鍋喝得到芫荽與皮蛋的香氣，輕涮個牛小排、豬梅花肉片、龍膽石斑，便是鮮甜好滋味。巧心獨運的自製百花羊肚菌亦為一大亮點！填滿蝦漿的羊肚菌一口咬下，滿嘴鮮甜蝦香佐上羊肚菌獨特香氣，外型Ｑ萌，口感細緻，實為色香味俱全的視覺饗宴。

讓老饕吃貨讚不絕口的還有麻辣鍋，溫潤不燥不油膩，鴨血可口，老油條鹹香，吸飽麻辣湯汁，一口咬下軟脆交織，汨汨流出鹹香辣汁感，過癮！

▲椒鹽玉米╱280元。這道鹹香甜美的椒鹽玉米以避風塘風味擄獲人心！ 炸至香氣逼人的蔥、蒜、辣椒和玉米怎麼可以這麼搭，絕讚人氣下酒菜！
▲椒鹽玉米╱280元。這道鹹香甜美的椒鹽玉米以避風塘風味擄獲人心！ 炸至香氣逼人的蔥、蒜、辣椒和玉米怎麼可以這麼搭，絕讚人氣下酒菜！

▲大澳漁村香酥骨╱320元。豬腩排以鹽、糖、香港大澳漁村特產蝦醬醃至入味，再以二次炸熟，外酥內嫩，搭配酥炸芋頭絲，鹹香夠味！
▲大澳漁村香酥骨╱320元。豬腩排以鹽、糖、香港大澳漁村特產蝦醬醃至入味，再以二次炸熟，外酥內嫩，搭配酥炸芋頭絲，鹹香夠味！

　

店家資訊

心粵小廚

地址：台北市中山區長春路147-3號

電話：02-2568-3980

FB：XinYueKitchen

時間：11:30-14:30、17:30-21:00

消費：香茜皮蛋鍋底大鍋400元、小鍋200元，麻辣鴨血鍋底大鍋500元、小鍋300元

　

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麻辣鍋 火鍋 炸物

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