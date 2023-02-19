使人願意來100次的深山祕境 「森活休閒園區」溫泉、無菜單料理多元慢活空間
【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】
坐落於石碇山城的LOFT 17森活休閒園區，前有「綠色金字塔」之稱的石碇尖山，可遠眺筆架山及大屯山系，後有皇帝殿，群山環繞視野遼闊，天氣好時還能看見台北101大樓，有著和礁溪一樣的礦脈，水龍頭打開就是溫泉水，不定時會有藝術家駐村創作，雖然冬季時節經常雲霧繚繞，但也更添一分幽靜。
蘇老闆說做餐飲的很辛苦，園區之大要維持更是不易，但這片土地是阿公傳承下來的，他秉著這份情感，將7甲土地賦予新生命，從煤礦聚落裡的荒蕪工寮，搖身變成結合藝文的多元慢活空間，除了美術館、餐廳、湯屋、民宿，日後還會新增露營車項目，希望營造一個「不是只讓一百人來1次的空間，而是讓一個人願意來100次的環境。」
店家資訊
LOFT17森活休閒園區
地址：新北市石碇區番子坑17號
電話：02-2663-8518
時間：11:00-21:00
消費：無菜單套餐料理 600/800/1,000元+10%服務費
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言