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使人願意來100次的深山祕境 「森活休閒園區」溫泉、無菜單料理多元慢活空間

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

坐落於石碇山城的LOFT 17森活休閒園區，前有「綠色金字塔」之稱的石碇尖山，可遠眺筆架山及大屯山系，後有皇帝殿，群山環繞視野遼闊，天氣好時還能看見台北101大樓，有著和礁溪一樣的礦脈，水龍頭打開就是溫泉水，不定時會有藝術家駐村創作，雖然冬季時節經常雲霧繚繞，但也更添一分幽靜。

▲視野遼闊，一片綠意。
▲視野遼闊，一片綠意。

▲Loft17森活休閒園區座落山林間，藝文氣息濃厚。
▲Loft17森活休閒園區座落山林間，藝文氣息濃厚。

蘇老闆說做餐飲的很辛苦，園區之大要維持更是不易，但這片土地是阿公傳承下來的，他秉著這份情感，將7甲土地賦予新生命，從煤礦聚落裡的荒蕪工寮，搖身變成結合藝文的多元慢活空間，除了美術館、餐廳、湯屋、民宿，日後還會新增露營車項目，希望營造一個「不是只讓一百人來1次的空間，而是讓一個人願意來100次的環境。」

▲Loft17提供無菜單雙主菜季節套餐料理。
▲Loft17提供無菜單雙主菜季節套餐料理。

▲從昔日媒礦礦坑開挖的溫泉令人驚豔。
▲從昔日媒礦礦坑開挖的溫泉令人驚豔。

　

店家資訊

LOFT17森活休閒園區

地址：新北市石碇區番子坑17號

電話：02-2663-8518

FB：LOFT17 森活休閒園區

時間：11:00-21:00

消費：無菜單套餐料理 600/800/1,000元+10%服務費

　

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