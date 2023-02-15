坐沒坐相，那站著吃好了！3家「立食餐酒館」要你開心吃喝到不想坐下來

源自日本的「立食」一詞，有一說是江戶時期，為了不花太多時間在吃飯上，路邊攤成為當時的主流，讓往來的小販人們原地站著吃完，就接著趕路。另有一說是與在第二次世界大戰以後，人們利用等待火車到站的短暫時間，在車站內販賣餐食的攤販位置，站著用餐，把握僅有的空間與時間，同時還能讓翻桌率提高，這樣的飲食風潮，或者說是營業手段，慢慢發展起來。

後來，也就演變成為我們所熟悉，無論是親自造訪日本和韓國時，或是總會在戲劇電影裡頭，看到這類就在路邊做生意的立食小攤。如今，這股風潮也吹到台灣，陸續有一些餐飲品牌，或是知名廚師，搭配精緻餐點或是創意料理，選擇以「立食」（站著吃飯）、「立吞」（站著喝酒）的形式，提供消費者不同的用餐體驗。

無論是為了節省空間，還是要增加翻桌率，或者是讓用餐的人能夠快速拉近距離，我們特別挑選了 3 家近年開幕，深受大家喜愛的立食餐酒館，找個低溫來襲的週五下班或是週六夜，管它坐沒坐相，還是站沒站相，就是要你開心吃喝到不想坐下！

攝影/Ryan Lin

精釀啤酒搭配餃子，日式復古完美：臺虎居餃屋

距離捷運「古亭」跟「東門」站之間，步行大約十分鐘，隱身金華街上「榕錦時光生活園區」日式老宅的聚落當中。這裏原為日治時期臺北刑務所官舍，隨園區在 2022 年底開幕，由「臺虎精釀」接續「啜飲室」後，打造又一全新的餐飲空間：「臺虎居餃屋」，在充滿歷史氛圍的空間中，聽著日本70-80 年代流行的 City-Pop 音樂，霎時還讓人以為身在日本。

臺虎精釀啤酒，搭配餃子、炸物或乾咖哩等日系餐點，當然還有完全不會讓人失望的日系酒單，從沙瓦、highball 到單杯梅酒都有。

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▌臺虎居餃屋

店家地址：臺北市大安區金華街155號（榕錦時光園區）

營業時間：每日 11:00 - 22:00

聯絡電話：02-2391-0150

圖片來源：at ease FB

稍息！站好才能開吃，星級廚師 Paul Lee 聯手 Draft Land：at ease

由星級主廚 Paul 與亞洲 50 大酒吧 Draft Land 聯手，於2021 年開幕的立食餐酒館「at ease by Paul Lee」，改建日治時期老宅，挑高的天井空間，保留紅磚的原始牆面，搭配水泥、鑄鐵欄杆與木頭混搭的內裝。

「at ease」是常用的軍事操練口令，代表稍息的意思。內場緊鄰座位區，是開放式的廚房，當廚師們在製作餐點時的香氣撲來，料理食材時的豐盛聲響，讓夜裡放肆、不受拘束的談天說笑，更顯熱鬧！

圖片來源：at ease FB

早在空間進行裝潢期間，就在中山區的餐飲店家之間引起許多討論。中山區除了是日本知名拉麵店，各自爭相插旗的一級戰區之外，也是火鍋、燒肉店餐廳非常密集的區域。這幾年，陸續在巷弄內開了不少新式、潮流感極強的餐酒館或酒吧，深受食客老饕，或是喜歡嘗試新口味的不同世代，有了更多選擇。

近期公休日期跟訂位方式都有調整，店內有桌子的區域也新添購了椅子，所以目前吧台跟店門口的區域仍維持立食。

店內提供的各式下酒菜，每一道都令人驚艷。像是「酥炸軟殼蟹刈包」、「牛肉塔塔」的口感與味道，至今都很難忘，而炸雞翅和炸蝦春捲都是好吃到讓人捨不得吃完。精緻的料理手法，非常適合搭著 Draft Land 推出的12款特色酒單，三五好友爽快就能喝上一輪！

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▌at ease by Paul Lee

店家地址：台北市中山區中山北路一段49號

營業時間：週五、六 18:00-01:00；週二至週四、週日

聯絡電話：02- 25632499

圖片來源：成舍設計

吃一口秒到韓國，燒肉就是要大家一起吃：新村站著吃烤肉

如今仍保留汽油桶的傳統，是韓國老字號傳統的燒烤店「新村站著吃烤肉」，店如其名，就是一間要大家站著吃的烤肉店。

若要追溯他們的來歷和歷史，就必須從韓戰結束時談起。當時因為戰爭，許多人其實過著非常貧困的生活，在物資缺乏、各種生活條件都極度惡劣的環境下，很多人每天都在挨餓，於是「新村站著吃烤肉」老闆的父親，撿了許多汽油桶當作烤爐，就在路邊開始賣起燒酒，跟一些下酒菜。

後來，越來越多人知道這個小小的路邊攤，口耳相傳之下，這家要你站著烤肉、吃肉的小店，搖身一變成為一間知名的燒烤店。

圖片來源：成舍設計

開店至今也超過六十多年，經歷過戰爭，在一無所有的狀態下，用非常克難的方式開店。當時，因為坐下吃很容易被鐵桶燙傷，於是就維持站著用餐的烤肉方式。但經過改良以後，鐵桶變成替代的桌椅，唯獨「立食」一直保留到現在，也成為「新村站著吃烤肉」最為人所知的特色。韓國本店更被列入「未來遺產」，韓國以外的第一間海外店就坐落在台北信義區。

最近推出了「壽星站鬥日」，到店出示身分證，全店現場的員工都會來跟你敬酒，敢去挑戰嗎？

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▌新村站著吃烤肉 信義店

店家地址：台北市信義區忠孝東路五段159號

營業時間：平日11:30-15:00、17:00-24:00；假日11:30-02:00

連路電話：02-2766-5258

圖片來源｜臺虎居餃屋、at ease 、新村站著吃烤肉

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