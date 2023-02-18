高CP值成大美食推薦！ 日式職人飯糰便當平價美味 可愛貓飯上桌有夠萌

【貓吐司堡專賣店】位於成功大學周邊的美食商圈，店面於大學路一處巷弄之中，在店門口即可看見可愛的貓石像，其真身就是Q版的老闆本人，愛貓成痴的他不僅在店內設立中途之家，更在料理中將飯糰捏成貓咪的形狀，而在店內各處也都可見貓咪的擺飾，桌面上更刻有貓咪的腳掌印呢！

▲內用空間相當寬敞。

▲店內除了提供餐點，也有設置貓咪的中途之家。

▲一旁有老闆蒐集的漫畫、貓咪圖案的周邊場品可購買。

▲【貓吐司堡專賣店】防疫外帶便當菜單

【貓吐司堡專賣店】的菜單品項以日式家常料理為主打，像是日式飯糰便當、貓飯系列與日式咖哩飯，而在日本料理界從事多年的老闆不僅將日式飯糰便當做成防疫便當系列，同時嚴選新鮮食材、使用溫體肉，在料理中所有的調醬也都是從零開始製作、不使用半成品，職人的日料風味卻有著百元的平價價位，深得許多學生與上班族的愛戴。

唐揚雞飯糰

飯糰便當共有2種口味的飯糰，一種常態的口味為「香菇栗子雞」，將食材、醬汁與米飯一起炊，讓入口的飯糰帶有醬汁與食材的香氣，吃起來格外清爽。而口味也會依季節去做替換，像是冬天有會有麻油雞飯糰、來到夏季也可能推出打拋豬飯糰，相當特別；另一種則搭配以白米飯加入海苔調味的飯糰為主要，也是便當內的固定搭配，讓兩者口味能夠均衡。

這種日式飯糰的做法來自於日本在地家常的便當菜，即使冷冷地吃也絲毫不油膩、相當美味。更貼心的是店內的飯糰便當蓋上蓋子後會用保鮮膜在外頭裹上一層包覆，不只衛生也能保溫，相當用心。

貓飯唐揚雞

店內獨家的「貓飯」料理，可見盤內真的有一隻白貓站立著超可愛！在貓背上還撒上海苔點綴調味，搭著老闆調製烹煮的醬汁一起，甜鹹滋味配上一旁的食蔬一起更能增添層次。

而老闆所製作的唐揚雞可不馬虎，不只使用當天現宰的溫體雞肉，透過醃製調味、油溫的掌控，大大咬一口即可感受肉汁噴發的香氣與嫩口的滋味，其酥炸的外皮更是其迷人的地方。也不用擔心吃不夠，老闆直接放上四大塊橫躺在盤子內，有夠佛心。

炸豬排咖哩飯

咖哩控的朋友，來台南找好吃的咖哩來這就對了！濃郁的日式咖哩搭配溫體豬肉酥炸的豬排簡直人間天堂，而職人的咖哩醬相當有水準，搭著肉汁滿溢的豬排一起，讓你吃到忘記說話，只能頻頻點頭比個讚。

▲咖哩的白飯也捏成貓咪的形狀超可愛。

▲酥炸的豬排，入口的軟嫩程度真的沒有在開玩笑，超好吃！

【貓吐司堡專賣店】老闆當年從一台小攤車開始販賣用心手作的料理，歷經了14年、換過3次店面、走過疫情的艱難時刻，依舊不改初心，堅持從零開始製作料理，不但美味又能讓大家吃得安心又滿足，而在店內設立的中途之家也讓愛貓成癡的老闆提供浪浪一個家可以慢慢找尋主人。

用心做菜、投入愛心，給予溫暖又美味的料理，是【貓吐司堡專賣店】十幾年來不變的滋味，下回來到成大找美食，第一站先來看貓咪！

貓吐司堡專賣店

店家地址：台南市東區大學路22巷16-1號

店家電話：062360223

營業時間：11:30–14:00；17:00–20:00(週日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3QDXuhP





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