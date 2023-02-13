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再衝台灣燈會！賞燈邊集章 跟著兔子解鎖任務抽大獎、拍美照

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

兔兔茶園－LINE FRIENDS。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
兔兔茶園－LINE FRIENDS。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】您今天賞燈集章了嗎?2023台灣燈會在2月5日至19日盛大開展。為增加賞燈的趣味性並引導民眾走完四大展區，主辦單位規劃電子集章活動，讓民眾跟著兔子的作品，循著光的軌跡走完四大展區，並可電子集章兌好禮，還有機會抽到大獎!

台北市觀傳局指出，今年燈會共有四大展區，包括光展區 (位於東區商圈)、源展區 (位於松山文創園區)、未來展區 (位於信義商圈及四四南村)及中央展區 (位於國父紀念館及市府前廣場)。電子集章活動分為主線任務及支線任務，完成3條支線任務 (四大展區4點、十二行政燈區1點、特約店家1點，總共6點) 就可以獲得主線任務的抽獎券，每人每日可獲得1張抽獎券，有機會抽中iPhone 14 Pro Max 512G(不挑色)。另提醒民眾，參加電子集章活動前須先下載並註冊台北通APP (註冊申請需2-4個工作天，未滿7歲孩童不得申請註冊) ，民眾於2月1日至2月19日活動期間，至指定點位使用台北通APP掃描QRcode並完成任務，即可獲得精美好禮及抽獎機會!

▲未來 · 穿梭 · 兔子洞－陳普。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲未來 · 穿梭 · 兔子洞－陳普。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局進一步說明，支線任務分為四大展區、十二行政燈區及特約店家三類任務，集章兌換好禮辦法如下(詳細集章點位可參考燈會官網/燈會介紹/集章活動/點位資訊https://tw-light.taipei/introduction/stamps)：

(一) 四大展區：集滿四大展區4點(指定兔兔作品說明牌3點及服務台1點)，每人每日即可於四大展區指定服務台兌換精美好禮1份，獎品每日限量，兌完為止。

(二) 十二行政燈區：十二行政燈區各服務台皆可進行集章，每人每日可於十二行政燈區各服務台集章後兌換精美好禮1份，獎品每日限量，兌完為止。

(三) 特約店家：每人每日於每間特約店家 (詳細點位請查詢 https://tw-light.taipei/tour/vendor )，消費不限金額並掃描QR Code，即可獲得1張加碼抽獎券，總獎值高達300萬元，高級飯店住宿券、現金6,000元、500組家電產品 (每項皆價值4,500元以上) 等您帶回家！

▲臺北兔給樂－應創造 x Bito。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺北兔給樂－應創造 x Bito。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

主線任務抽獎將於活動結束後統一採電腦隨機方式抽出中獎人，得獎者將於112年2月28日於「2023台灣燈會在台北」官網、我是台北人FB粉絲專頁及台北通APP公布。若得獎者未於112年3月7日前主動聯繫主辦單位，即視為棄權。如得獎者不符合或違反本活動規定事項者，主辦單位保有取消中獎資格之權利。另特約店家加碼抽則分為兩波段公告得獎名單 (第一波2月15日、第二波2月28日)，民眾亦可至「2023台灣燈會在台北」官網、我是台北人FB粉絲專頁及台北通APP查詢。

觀傳局也鼓勵民眾在集章的同時也可以和可愛的兔兔作品一同合照，今年台灣燈會觀傳局與本土AI、AR科技領導公司玩美移動攜手合作於「玩美相機App」推出「2023台灣燈會在台北」主題拍照素材，包含照片邊框、動態素材、貼紙及燈會兔年貼圖包。歡迎民眾下載「玩美相機App」免費使用燈會素材，製作自己專屬的美照吧!

「2023台灣燈會在台北」官方網站查詢 https://tw-light.taipei/

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