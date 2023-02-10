療癒懷舊老宅書店！ 基隆「共感覺 Reading Heaven」港邊閱讀美好時光

位於基隆正濱漁港旁的「共感覺 Reading Heaven」老宅書店；圖片提供／共感覺 Reading Heaven

提到基隆的正濱漁港，是不是會聯想到港邊一整排的可愛彩虹小屋呢！加上基隆港海洋廣場的環港行人道綠地整建，及即將落成的基隆塔等建設，讓基隆這獨具山海特色的城市可說是愈來愈好玩了。而在正濱漁會大樓對面，近期也開幕了一間由老宅化身並結合書店的全新文藝空間「共感覺 Reading Heaven」，在保留舊有建築特色下，讓港邊多了一處能享受專屬自己閱讀時光的懷舊所在。

「共感覺 Reading Heaven」老宅書店；圖片提供／共感覺 Reading Heaven FB

「共感覺 Reading Heaven」老宅書店；圖片提供／共感覺 Reading Heaven FB

「共感覺 Reading Heaven」老宅書店位置還算不錯，不僅可看到日治時期的歷史建築正濱漁會大樓外，也可以欣賞到漁港的一小角風景。在漁港的街道氛圍下，「共感覺 Reading Heaven」的怡人空間讓閱讀者有著如在家翻書的感覺，一段屬於自己的閱讀時光，也讓「共感覺 Reading Heaven」被譽為是第一間「正濱漁港邊的獨立書店」。

「共感覺 Reading Heaven」老宅書店；圖片提供／共感覺 Reading Heaven

「共感覺 Reading Heaven」老宅書店；圖片提供／共感覺 Reading Heaven

這間老宅書店的前身為一間鐘錶行，有著濃厚復古味十足的家俱及座位區，保留了原有獨特花紋的磁磚天花板、玻璃窗、磨石地板等原鐘錶行的特色。原白色的牆面或許有些冷冽感，但在懸吊的黃燈光下卻也融合出另一種較溫暖的看書空間，而一台舊式裁縫針車的留下更是有趣地帶出了穿越時空的氛圍。

「共感覺 Reading Heaven」老宅書店天花板上特有復古花紋；圖片提供／共感覺 Reading Heaven

「共感覺 Reading Heaven」老宅書店；圖片提供／共感覺 Reading Heaven

經過「共感覺 Reading Heaven」老宅書店，不注意的話可能就這麼地路過而沒注意到。但視野從平凡又低調的大門看進去，卻會被室內如阿嬤級的復古傢俱、原始的獨特空間特色及大面書架牆所吸引。書店內不只賣書，也有不定期的內活動、文創商品、咖啡小點心甚至可喝到基隆精釀。空間卻不大，卻像是基隆這港口城市精采又多元生活樣貌的縮小版。想要在午後享受漁港旁輕鬆看本書的時光嗎？或是和三、五好友來趟漁港旁的閒聊時光之旅？那千萬不要錯過這間老宅書店。

「共感覺 Reading Heaven」老宅書店對面為歷史建物－正濱漁會大樓；圖片提供／共感覺 Reading Heaven

「共感覺 Reading Heaven」老宅書店；圖片提供／共感覺 Reading Heaven

【共感覺 Reading Heaven】＞地址：基隆市中正區中正路592號＞營業時間：平日13：00~18：00，假日11：00~18：00（週二、週三公休）。＞FB ＞IG readinghaven2022

==========編輯／蘇琨峰

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