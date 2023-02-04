門前隱味又一新作！ 「一星名店人生的咖哩味」可外帶便當與預約制內用，特選VIP座位原來有這些不同

若說到全台灣最難預約的牛肉麵當屬門前隱味牛肉麵了，現在應該已經預約到2025年才能在現場吃到一碗牛肉麵了吧！不過人紅是非多，因為太難預約這件事情，不但在網路上被人惡評為飢餓行銷，Google 景點上的門前隱味更是被灌入大量的一星負評，又被人不斷檢舉門前隱味不合建築法規定，終於被弄到暫時收掉門前隱味牛肉麵店了，大家都沒現場可以吃啦！老闆（自稱大叔，以下也以大叔來稱呼老闆）這時候剛好正在籌備門前隱味的另外一道美食：咖哩飯，乾脆就把店名取叫一星名店人生的咖哩味了。

一星名店咖哩飯獲得東森集團老闆王令麟的青睞，雙方合作在東森集團大樓的一樓開了一個咖哩飯店面。上下兩張照片都是在馬路旁可以見到的景象。

從東森大門口進來後右轉就可以看到一星名店人生的咖哩味了。

一星名店人生的咖哩味不同於門前隱味牛肉麵只提供預約的內用，而是可以隨時外帶便當的，就這點來說至少是沒有門前隱味牛肉麵那麼不容易吃到了。

便當有提供兩種大小，目前的價格是253 / 293元。大叔說他喜歡3這個數字所以價格都是3結尾。

注意上圖有提到預約制，一個人是353元，我們這天就是來吃預約制的，可以內用，而且這內用所吃到的就與便當有很大不同了，待會兒會一一揭密。除此之外現場也有販售一些門前隱味已經上市多年的網路冷凍包，其中像是豆乾就是賣得相當好的的小菜，廣受大家喜歡呀！

一般人是看不到內用座位區的，要穿過這扇門：

進入後就會看到五個座位一字排開，全部面向料理人也就是大叔本人。

大叔表示他測試過相當多的高級品種米粒，就是為了搭配自家的咖哩。

這天吃到的是下圖左邊的北海道品種米飯，誇張的是，洗米與煮飯的水則是右邊那瓶來自日本的礦泉水！這是與外帶便當最大的不同處。外帶便當目前使用的是台灣苗栗那邊所種植的米粒，口感色澤自然是比不上內用特選位VIP所能吃到的北海道米+日本礦泉水 飯。

據說是有客人聽到店名為一星名店，就送了黃色星星造型的隨身電扇給大叔，哈！

不過為什麼有生雞蛋呢？後面會解答。

首先會看到大叔端出一鍋牛肉牛筋湯，這其實就是門前隱味販售的牛肉咖哩冷凍包所解凍出來的，完全與網友會買到的一樣。經過充分解凍加熱後，大叔會倒入他的神祕咖哩粉，就變成一大鍋咖哩啦！至於神秘咖哩粉到底是什麼呢？之前有次在門前隱味牛肉麵時有聽大叔說過組成比例，但這邊就不特別說出來啦！

剛才已經知道一星名店的米飯背景，令人驚喜的是烹調的鍋具也一點都不馬虎，是俗稱小V的Vermicular IH琺瑯電子鑄鐵鍋，這個電鍋的台幣售價要三萬多元！一星名店用的米如此高貴，還用上日本礦泉水，自然配得上昂貴的炊具，值得！

這一鍋飯是四杯米，供內用的五位特選位客人隨便吃，吃不夠還可以隨時添飯與補充咖哩醬，吃到會脹死！

照片比較不容易呈現，事實上現場看這些米飯可是會發亮的！能夠發亮的米飯都超級好吃的啊！只要能發亮的米飯都是我吃過最好吃的等級了。

大叔開始幫每位特選客人裝盤，並且根據是否要辣的喜好來添加門前隱味牛肉麵的特製辣椒醬。

噹噹！這盤是我的！

這是朋友的。

牛筋：

牛肉塊：

我很負責任地說，這份咖哩的味道，與之前我買過的門前隱味咖哩包出來的完全一樣，只有差在冷凍包裡面沒有馬鈴薯，這之外的味道是完完全全一模一樣的，超好吃！尤其是有牛筋的咖哩飯吃起來很過癮啊，口感變化很多。

不過，白米飯部份真的太強了⋯這個就不是一般人可以很容易在家裡復刻出來的… 我想應該這麼說，來現場吃到特選位VIP座位的一盤咖哩飯，為的就是能夠把牛肉咖哩醬襯托到無上光榮的日本米，而且這份日本米是用日本的礦泉水來洗滌和烹煮，再用上了昂貴的炊具，所以這米飯怎麼會不強，怎麼會不好吃？事實是太好吃了。若這牛肉咖哩的味道算是85分的話，搭配白米飯以後整盤彷彿就是99分了。

反之，搭配道不好的米飯，那整盤咖哩飯的分數可能會掉到70分以下。

另外要稱讚的是大叔烹煮出來的馬鈴薯也特別好吃，裡面相當鬆軟，搭配咖哩醬之後變得好好吃。不知道是烹飪功夫太強還是馬鈴薯品種有挑過呢？

同行朋友中有人是壽星，特別請大叔給壽星一點不一樣的咖哩飯，大叔決定煎一份蛋來給壽星加料，這應該也是網路上首次大叔烹飪煎蛋的畫面流出，好帥！

前面提到的雞蛋是為了壽星的煎蛋而準備的？倒也不是，只是恰巧而以。

不過畢竟不是那麼常做煎蛋，大叔可能也有點緊張，所以最後成品並不是很完美，不過看到咖哩飯上有一份蓬鬆的煎蛋，還是好開心啊！

而且這份煎蛋沒有加價呢！內用特選VIP真的會有些特權，讓這份內用更顯得值得，彌足珍貴。

用餐末尾，大叔會給每人一大碗豆腐蛋花味噌湯，我有看到製作過程，是用上了門前隱味的白色牛奶狀高湯包下去，以及日本的味噌醬，最後才打了蛋花，這也是料理台上有雞蛋的真正原因了。所以雖然沒有任何肉在其內，但喝起來卻相當醇厚，做為咖哩飯的結尾真是太棒了。

用餐過程可以隨時喝到熱茶，大叔說內用的客人喝的是一斤八千元台幣的茶葉，而一般外帶的冷泡茶用的是一斤三千元的茶葉，大叔還請我們喝了冰涼的外帶冷泡茶，好喝！只是我個人駑鈍，喝不出來三千元與八千元的差異啊唉～

因為咖哩飯實在是太好吃了，大夥兒紛紛各自再加碼買了外帶的便當回去，我已經知道外帶的米飯是台灣本土品種，勢必與現場日本米+日本水出來的很不一樣，但到底是會差多少呢？

便當超美！有人說這是台北最美的便當（誰說的我不知道⋯）

就外觀來看米飯的差距不大，依然是粒粒分明，可是光澤度真的是比不上 日本米+日本水+小V的IH鑄鐵鍋 所烹煮出來的白米飯，而真正咬下去的口感也會覺得有很大的差異，正所謂沒有比較就沒有傷害，現場吃到的米飯實在是太好吃了，嚴重打擊便當版的米飯，慘（haha）

就像我前面說的，同樣的牛肉咖哩醬，搭配了不同的米飯，會是加分也可能是扣分。不得不說實在是因為內用特選VIP座位能夠吃到的米飯太為優秀，所以外帶便當的米飯有扣分感（haha）（我這樣講出來怕以後是預約不到內用特選座位區了）（都怪北海道米+日本水太厲害了啦）

還是要再次強調，咖哩醬的部分，我覺得不管是內用，還是外帶，甚至冷凍包套件，真的是吃起來都完全一樣，差別就是在米飯了，而且看著大叔親自撒上芝麻與青蔥，會讓人覺得現場用餐真的是好吃很多，不管是食物尤其是米飯本身，還是因為看到大叔帶來的儀式感，能夠在一星名店人生的咖哩味吃到一盤現場的咖哩飯真的是太幸福啦！

一星名店人生的咖哩味

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文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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