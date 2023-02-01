旅讀週曆／貓奴年底全尖叫！淡水海關碼頭「喵的光波」好玩又好拍　跨河煙火郵輪派對嗨整晚

文／姜雅馨

每年台灣各地璀璨的跨年煙火秀總會是民眾鎂光燈追逐焦點，淡水在去（2022）年12月31日連續2年舉辦全台最早「跨河煙火秀」，以「光映淡水——喵的光波」為主題，除了可以欣賞「喵的宇宙」萌度爆表展覽，還能搭上皇后號郵輪觀賞長達13分14秒的精彩煙火，現在就趕快跟著小編一起來瞧瞧吧！

淡水又被稱為五虎崗？



台北大屯火山群早年噴發後，因熔岩往旁邊蔓延、流到淡水境內虎頭山，蜿蜒而下便形成五條如虎爪般的丘陵，「五爪脈」、「五條崙」演變成當地五虎崗地形，早期市街更是沿著五虎崗谷地發展，形成鳥啾埔、砲台埔、崎仔頂、大田寮、鼻頭崙等地區，淡水也因此成為空間變化多樣的河港山城。

▲淡水以前曾名為五虎崗。

image source:翻攝YouTube／旅讀週曆

2022年「光映淡水」以貓為題！超萌藝術裝置成拍照打卡熱點

五虎崗的特殊背景成為當地年末文化盛會「光映淡水」活動主軸，去年把主題延伸為「貓」，不僅在海關碼頭舉辦為期17天的喵喵洋樓藝術裝置、喵的宇宙主題展覽、喵影光廊閃耀河岸及喵捉古蹟特別遊戲，讓遊客走訪淡水的同時也能感受在地人文氣息，甚至搖身一變成為拍照打卡熱點，讓旅讀週曆主持人凱璐體驗下來也驚呼「一整天從早到晚都被貓咪可愛的不要不要的」。

▲「喵喵洋樓」藝術裝置。

image source:翻攝YouTube／旅讀週曆

▲「喵的宇宙」主題展覽。

image source:翻攝YouTube／旅讀週曆

▲「喵影光廊」閃耀河岸。

image source:翻攝YouTube／旅讀週曆

戴上貓咪髮箍參加郵輪派對！13分14秒跨河煙火秀迎接新年

此外，2022年最後一天，淡水海關碼頭也舉辦「喵的青春搖滾Band」，邀請亦宛然掌中劇團、好樂團、老王樂隊、新象劇團、溫蒂漫步等團體進行精彩演出，最後民眾也可報名參加「喵的煙火郵輪派對」，戴上貓咪造型手環、髮箍、口罩，邊聆聽DJ Beek帥氣電音表演，還能邊吃黑殿滷肉飯及甜點，接著在20點23分欣賞於淡江大橋施放長達13分14秒的夢幻煙火，百位觀眾在郵輪甲板紛紛拿起手機記錄下美好的一幕、迎接嶄新一年的到來！

▲「喵的煙火」郵輪派對。

image source:翻攝YouTube／旅讀週曆

▲「喵的煙火」郵輪派對。

image source:翻攝YouTube／旅讀週曆

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！