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眾所期待！平溪天燈節「這兩日」登場 交管接駁資訊一手掌握

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「2023新北市平溪天燈節」將在2月5日、11日登場。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
「2023新北市平溪天燈節」將在2月5日、11日登場。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2023新北市平溪天燈節」將在2月5日元宵節於十分廣場及2月11日平溪國中登場。為維護場域安全及輸運大量湧入人潮，新北市政府觀光旅遊局公布交通管制及交通接駁資訊，呼籲前往平溪參加天燈節的民眾，盡量多配合搭乘大眾交通工具前往，才能玩得順暢。

此外，2月12日還有健行淨山活動，由新北市山岳協會、知名登山專家吳雲天老師及崔祖錫老師，帶領民眾一同體驗平溪山林生態與文化，為環境永續盡一份心力。

▲十分廣場交通接駁車資訊。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲十分廣場交通接駁車資訊。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

平溪天燈節兩日活動從上午10時至午夜12時，全面實施汽機車交通管制，建議民眾多多搭乘大眾交通運輸工具或官方接駁車前往。2月5日市府安排5條交通接駁路線，分別為木柵動物園-十分南山橋、國道五號石碇交流道-十分南山橋、瑞芳火車站-十分基平橋、基隆火車站-十分基平橋及雙溪火車站-十分基平橋；2月11日則提供3條交通接駁路線，分別為木柵動物園-白石里中埔、國道五號石碇交流道-白石里中埔及瑞芳火車站-嶺腳寮。除了官方接駁路線以外，民眾也可以搭乘795公車及846公車往返活動現場。另外，活動期間社區巴士暫停行駛，台灣好行交通票券也暫停使用，詳細交通資訊請見平溪天燈節官方網站。

▲十分廣場交通管制圖。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲十分廣場交通管制圖。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

活動交通接駁車資採上山收費，從木柵動物園上車為50元；國道五號石碇交流道、瑞芳火車站及基隆上車為30元；平溪區內上車為15元；雙溪火車站前往平溪則免費，付費方式可使用電子票證或投幣。下山之接駁車則皆不收費，便利人流快速疏散。此外，活動期間台鐵平溪支線將加開列車，捷運文湖線也會加密班次，時刻表以官網公告為主，請民眾上網查詢，並留意末班車時間。

▲平溪場交通接駁車資訊。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲平溪場交通接駁車資訊。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

為了讓傳統天燈文化與環境永續共生，新北市觀光旅遊局每年皆推出「平溪健行淨山趣」活動，鼓勵大家在體驗獨特的天燈傳統文化之餘，也能走入生態豐富的山林秘境，一起維護平溪的好山好水。

觀光旅遊局楊宗珉局長表示，今年邀請到登山專家吳雲天老師及崔祖錫老師親自帶領民眾健行淨山，健行路線包括孝子山、觀音巖山、冬瓜坑山步道、五分山（十分段）步道、十分到望古產業道路等，每條路線都有專業導覽老師深入淺出介紹平溪自然生態之美與山林步道特色，活動已於新北市山岳協會官網開放報名，限額100名，歡迎民眾揪團報名參加。更多「2023新北市平溪天燈節」相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團或活動官網查詢。

▲平溪場交通管制圖。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲平溪場交通管制圖。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「2023新北市平溪天燈節」活動官網：http://2023skylantern.com/

「新北市觀光旅遊網」網站：https://tour.ntpc.gov.tw/

新北市山岳協會淨山報名：https://reurl.cc/063rVK

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