新北燈會登場！日本花燈好吸睛 LUCKY兔降落新北大都會公園
【旅奇傳媒/記者-何昕穎】2023新北燈會於1月26日至2月12日展開， 時逢兔年，會場充滿需多兔子造型花燈，主燈更是來自外太空的LUCKY兔搭乘飛碟降落在新北大都會公園，可愛模樣萌翻全場。
日本東京都、北海道東川町、宮城縣、秋田縣大仙市、大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、東日本飯店等日本9個單位縣市也展出獨具地方人文特色的花燈作品，讓前來賞燈的民眾感受日本風情。
東京花燈現代風格融合和風元素，鄰近東京的千葉縣花燈造型為吉祥物千葉君搭成的小拱門，吸引許多民眾向前合照。青森縣的蘋果樹花燈不僅凸顯「日本第一蘋果產地」，更充滿魔幻氣氛。
山口縣元乃隅神社鳥居通紅，搭配金魚燈籠好吉祥。香川縣琴平町也不惶多讓，黃金色的燈籠組成讚的形狀，非常喜氣。想一睹更多花燈魅力，一定要到現場感受一番。
■ 活動地點：新北大都會公園－幸福水漾園區（熊猴森樂園前）。
■ 活動時間：2023年1月26日至2月12日，共18天。
■ 展出時間：平日(週一－週五)：17:00-22:00／假日(週六－週日)：17:00-22:30
■ 更多資訊：2023新北燈會
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