開工走春首選「三層崎花海」！北投上萬坪彩虹漸層「台版富良野」必拍
不少人初五正式開工開市，許多人也應景走春賞花，位於北投的三層崎花海，有排列設計的漸層彩虹花海，看得到海棠、薰衣草與金蓮花等，宛如來到北海道的四季彩之丘，形同「台版富良野」美名，走春必拍一波！
「2023三層崎花海」即日起正式登場囉，把北投萬坪山坡地形的特色，種植漸層的花海，從紫色薰衣草、金黃色金蓮花、綠色銀葉菊再到桃紅的石竹等，形成花毯，放眼望去更像花海層疊，每一個顏色都大放異彩。
不僅如此，這回還邀請知名藝術家「撤部·噶照」設計大冠鷲造型，增添生態保育風情。「台版富良野」美名。搭配北投溫泉、美食與景點很適合不論開工走春或是景點一日遊，快揪團爸媽小孩或親朋好友一起走走吧。
三層崎花海
時間：即日起至2023年3月31日
地點：台北市北投區秀山路45號（北投社三層崎公園）
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