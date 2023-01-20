台北走春首選碧潭！「白熊家族」進駐碧潭，春節照常點燈超美
碧潭作為一日遊是許多台北人假日休憩的活動場所，可以漫步、美食還有騎乘腳踏車。現在全新「白熊家族」進駐碧潭河岸，每日晚上點燈超美，春節也不打烊喔，快帶家人前往吧！
由新北市觀旅局規劃的「白熊家族」打造北歐白雪風格，不僅有超可愛的白熊站著或坐著，還有雪花燈飾與白色杉樹超萌。
白熊家族即日起每日晚上6點點燈，至晚上十點都是亮燈的，現在春節也不打烊喔，推薦春節假期一定要帶家人來這裡走春賞風景！
最後除此徜徉碧潭山水景緻之間美外，還有新店老街大啖美食或碧潭吊橋，晚上橋側燈飾呈現的七彩燈光更美。
碧潭風景區
地址：231新北市新店區新店路
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