走春玩松菸！80年歷史男澡堂變身未來空間 「徑光」時光隧道亮相

松菸新亮點「徑光The Passage」互動裝置藝術；圖片提供／松山文創園區

充滿綠意生態以及獨特古蹟氛圍的松山文創園區，不僅已成為臺北市知名的文化生活場域景點，也定期舉行各種展演活動。園區近年來也積極透過設計讓空間與古蹟歷史對話，打造成為新舊融合的創意蘇活區。像是菸廠時期的男澡堂轉化成深具未來感的空間，或是連結新舊時代的「徑光The Passage」互動裝置藝術等，過年期間歡迎民眾來「走春玩松菸」！

松菸新亮點「徑光The Passage」互動裝置藝術因大巨蛋工程已經封閉十年的松菸大道，過去在菸廠時期就是正式對外迎賓的大門，去年（2022）夏天再度開啟後讓遊客可直接從光復南路側進入園區。為了呈現古蹟場域活化再運用，以及透過園區自然地景與環境並導入創意設計，也特別邀請Theout studio無制設計打造藝術裝置作品「徑光The Passage」，在光復南路入口與菸廠路入口的交界處搭建一座小徑。

「徑光The Passage」互動裝置藝術；圖片提供／松山文創園區

從這個林蔭小徑穿越曾經的景觀水池、以及與菸廠歷史建築共存的自然生態，感受被時空遺落的幻想場域。小徑中間網狀結構更構築了柔軟且多變的遊具，讓民眾可以攀爬、坐臥，盡情在這裡伸展肢體，並感知場域的濕潤泥土與植物的氣味。「徑光The Passage」試圖介入工業遺址與自然環境，並尋找縫合新與舊之間關係的可能，也作為未來大巨蛋完工營運後進入園區前的緩衝區。

「徑光The Passage」互動裝置藝術；圖片提供／松山文創園區

男澡堂「THE BATH微型展」國際獎項的未來感空間

松菸男澡堂「THE BATH微型展」呈現古蹟活化創新過程；圖片提供／松山文創園區

隨著台灣燈會即將開展，也特別規劃一個以澡堂文化底蘊與發展脈絡的常設展覽「THE BATH微型展」從「Begin-起點、Advance-推進、Transform-轉化、Hope -希望」四大方向出發，將BATH這個象徵場域原始意涵的字，拆解並深化與賦予另一層更深的意涵，以及在活化創新的過程，讓未來每一個來到這個場域的人，欣賞設計之美之餘，能夠將身心靈沈浸沐浴在過去與未來時間軸承交會的空間裡。

松菸男澡堂經過活化創新後，在充滿未來感的空間設計中，保留原有的古蹟澡堂磁磚；圖片提供／松山文創園區

因應松菸大道的再度開啟，松菸亦打造以遊客服務為主的複合式空間「松菸匯SONGYAN HUB」，象徵文化創意的匯聚，以及串連信義松菸周邊夥伴凝聚點。同時打造「RE:松菸匯常設展」利用回收塑膠棧板改造成為兼具裝置藝術、展覽道具以及公共場域傢俱的功能，也透過展覽重塑公共空間友善共享的價值。除此之外，夜晚經過松菸口也多了「西向之光」公共藝術光雕設計！在新舊符碼光體的不同切換下感受文化及歷史建物的前世今生。過年期間松山文創園區除夕休園一日，其餘正常營業，更多資訊請見松山文創園區官網。

「西向之光」以新舊符碼光體的不同切換，感受文化及辦識古蹟的厚度；圖片提供／松山文創園區

新服務中心旁同時打造「RE_松菸匯常設展」；圖片提供／松山文創園區

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編輯／蘇琨峰

欣傳媒