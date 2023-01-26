快訊

連說再見機會都嘸！Google裁員1.2萬人只寄電郵 20年工程師直接被封鎖

61例中重症21死 40多歲男接種3劑確診 除夕當天不治

初五病例增！本土+1萬8934例上升5.0% 210例境外、21死

走春玩松菸！80年歷史男澡堂變身未來空間 「徑光」時光隧道亮相

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／松山文創園區
圖片提供／松山文創園區

松菸新亮點「徑光The Passage」互動裝置藝術；圖片提供／松山文創園區
松菸新亮點「徑光The Passage」互動裝置藝術；圖片提供／松山文創園區

充滿綠意生態以及獨特古蹟氛圍的松山文創園區，不僅已成為臺北市知名的文化生活場域景點，也定期舉行各種展演活動。園區近年來也積極透過設計讓空間與古蹟歷史對話，打造成為新舊融合的創意蘇活區。像是菸廠時期的男澡堂轉化成深具未來感的空間，或是連結新舊時代的「徑光The Passage」互動裝置藝術等，過年期間歡迎民眾來「走春玩松菸」！

松菸新亮點「徑光The Passage」互動裝置藝術因大巨蛋工程已經封閉十年的松菸大道，過去在菸廠時期就是正式對外迎賓的大門，去年（2022）夏天再度開啟後讓遊客可直接從光復南路側進入園區。為了呈現古蹟場域活化再運用，以及透過園區自然地景與環境並導入創意設計，也特別邀請Theout studio無制設計打造藝術裝置作品「徑光The Passage」，在光復南路入口與菸廠路入口的交界處搭建一座小徑。

「徑光The Passage」互動裝置藝術；圖片提供／松山文創園區
「徑光The Passage」互動裝置藝術；圖片提供／松山文創園區

從這個林蔭小徑穿越曾經的景觀水池、以及與菸廠歷史建築共存的自然生態，感受被時空遺落的幻想場域。小徑中間網狀結構更構築了柔軟且多變的遊具，讓民眾可以攀爬、坐臥，盡情在這裡伸展肢體，並感知場域的濕潤泥土與植物的氣味。「徑光The Passage」試圖介入工業遺址與自然環境，並尋找縫合新與舊之間關係的可能，也作為未來大巨蛋完工營運後進入園區前的緩衝區。

「徑光The Passage」互動裝置藝術；圖片提供／松山文創園區
「徑光The Passage」互動裝置藝術；圖片提供／松山文創園區

男澡堂「THE BATH微型展」國際獎項的未來感空間

松菸男澡堂「THE BATH微型展」呈現古蹟活化創新過程；圖片提供／松山文創園區
松菸男澡堂「THE BATH微型展」呈現古蹟活化創新過程；圖片提供／松山文創園區

隨著台灣燈會即將開展，也特別規劃一個以澡堂文化底蘊與發展脈絡的常設展覽「THE BATH微型展」從「Begin-起點、Advance-推進、Transform-轉化、Hope -希望」四大方向出發，將BATH這個象徵場域原始意涵的字，拆解並深化與賦予另一層更深的意涵，以及在活化創新的過程，讓未來每一個來到這個場域的人，欣賞設計之美之餘，能夠將身心靈沈浸沐浴在過去與未來時間軸承交會的空間裡。

松菸男澡堂經過活化創新後，在充滿未來感的空間設計中，保留原有的古蹟澡堂磁磚；圖片提供／松山文創園區
松菸男澡堂經過活化創新後，在充滿未來感的空間設計中，保留原有的古蹟澡堂磁磚；圖片提供／松山文創園區

因應松菸大道的再度開啟，松菸亦打造以遊客服務為主的複合式空間「松菸匯SONGYAN HUB」，象徵文化創意的匯聚，以及串連信義松菸周邊夥伴凝聚點。同時打造「RE:松菸匯常設展」利用回收塑膠棧板改造成為兼具裝置藝術、展覽道具以及公共場域傢俱的功能，也透過展覽重塑公共空間友善共享的價值。除此之外，夜晚經過松菸口也多了「西向之光」公共藝術光雕設計！在新舊符碼光體的不同切換下感受文化及歷史建物的前世今生。過年期間松山文創園區除夕休園一日，其餘正常營業，更多資訊請見松山文創園區官網。

「西向之光」以新舊符碼光體的不同切換，感受文化及辦識古蹟的厚度；圖片提供／松山文創園區
「西向之光」以新舊符碼光體的不同切換，感受文化及辦識古蹟的厚度；圖片提供／松山文創園區

新服務中心旁同時打造「RE_松菸匯常設展」；圖片提供／松山文創園區
新服務中心旁同時打造「RE_松菸匯常設展」；圖片提供／松山文創園區

==========

編輯／蘇琨峰

欣傳媒

文創 裝置藝術 展覽

延伸閱讀

台中大里、霧峰春節好去處 賞花、看裝置藝術還能騎腳踏車逛霧峰

疫後首班愛媛飛台北包機2月4日抵台 將參觀台灣燈會

Google地圖全球熱點 松山文創、中正紀念堂上榜

台南第一間「古蹟裡的星巴克」開幕 牆壁上還有滿滿驚喜

相關新聞

走春玩松菸！80年歷史男澡堂變身未來空間 「徑光」時光隧道亮相

充滿綠意生態以及獨特古蹟氛圍的松山文創園區，不僅已成為臺北市知名的文化生活場域景點，也定期舉行各種展演活動。園區近年來也積極透過設計讓空間與古蹟歷史對話，打造成為新舊融合的創意蘇活區。像是菸廠時期的男

開工走春首選「三層崎花海」！北投上萬坪彩虹漸層「台版富良野」必拍

不少人初五正式開工開市，許多人也應景走春賞花，位於北投的三層崎花海，有排列設計的漸層彩虹花海，看得到海棠、薰衣草與金蓮花等，宛如來到北海道的四季彩之丘，形同「台版富良野」美名，走春必拍一波！

金山必訪！新北「靠北過日子Quiet B. Days」景觀餐廳，擁抱中角灣無敵海景

udn走跳美食／Kiwi 靠北過日子Quiet B. Days是來到新北金山必訪的景觀餐廳，靠北過日子這名字真的好愜意呀，享受生活感覺甚好，在北海岸公路上有不少景觀咖啡廳，靠北過日子Quie

沒見過這麼大的地瓜球！大龍峒保安宮必吃「二姊的膨風球」，包紅豆餡好吃又好玩

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 不是二姊做的膨風球，我可是不吃的哦！今天要介紹一個第一次見到會讓人很驚訝的膨風球！一出爐馬上就像氣球一樣自體膨脹，難怪敢說自己會膨風。不同於一般夜市賣的地瓜球

韓國街頭甜點台北吃！「白狐院華夫餅」隱身虎林街，「這口味」吃1次就封神

正統韓式華夫餅在台北就吃得到啦！使用來自韓國的原物料製作鬆餅，剛開幕就有許多人前往打卡，隱身在台北信義區虎林街內，小小的店面加上裝潢格外溫馨。有去韓國、吃過街頭華夫餅的朋友應該都知道，韓式華夫餅的特色

盤點中山區「赤峰街美食TOP6」！面線町、名古屋台所、魚兵衛太春和食處...沒吃到的人絕對會捶心肝！

台北市中山區絕對是美食聚集地之一，想要在這麼多家餐廳中脫穎而出，肯定是需要真本事！今天就來跟大家推薦「赤峰街美食TOP6」，日式、台式通通有，絕對讓你吃出療癒感，老饕們趕快把這些記起來大吃一波！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。