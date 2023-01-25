沒見過這麼大的地瓜球！大龍峒保安宮必吃「二姊的膨風球」，包紅豆餡好吃又好玩

不是二姊做的膨風球，我可是不吃的哦！今天要介紹一個第一次見到會讓人很驚訝的膨風球！一出爐馬上就像氣球一樣自體膨脹，難怪敢說自己會膨風。不同於一般夜市賣的地瓜球，膨脹後的地瓜球吃起來超Q、超有彈性!搭配滿滿的芝麻粒，就算買回家吃也不會縮水，來台北保生大帝廟拜拜時，千萬別錯過！

最近因為家人身體微恙，想說爬文看一下台北祈求身體健康的大廟比較推薦哪間，才知道這間於清朝就開廟的大龍峒保生大帝廟。

在台北打混這麼多年，到現在才知道原來有一間這麼厲害的大廟。今天因為想要幫家人求身體健康，特地到靠近捷運圓山站附近的保生大帝廟祈求家人身體健康。在附近停好車後，看到路邊有一攤叫做膨風球的小攤販，前面聚集一堆排隊的人潮。

想說只是一般的地瓜球，想說有啥好排隊的⋯⋯沒想到去保生大帝廟參拜完後，這個攤車前面聚集的人潮更多，身為美食部落客覺得這個真的有卦，就趕緊來排隊～還好到我排隊的時候，前面只有兩組客人，一起鍋就可以馬上買到，結果才開始排隊，後面就聚集更多的人。

膨風球環境介紹

這樣一個小小的攤車，就只有兩位姐姐們在經營。一位姐姐很辛苦地在油鍋前勤奮的攪拌鍋內的地瓜球，另一位姊姊就在旁邊備料。看到鍋內的地瓜球，覺得好像就只是比較大顆的地瓜球。

膨風球自體膨脹

在等候的時候心理OS就想說這到底有啥特別的地方值得大家這樣苦苦等候，不就只是個比較大的地瓜球而已嗎？しかし⋯⋯在大姊把球撈出來的時候，出現了讓WILLIAM非常驚訝的畫面。

沒想到剛出爐的地瓜球就在我眼前一直變大⋯⋯一直變大。都沒有特別撥弄它，就直接硬生生地在我面前充血又變大，最後還會噴出一道白色的⋯⋯煙。

這真的是太色了拉。這麼大又這麼硬～還直接在我面前膨脹起來～這真讓人覺得害羞，到底有多大？你看看，真的超大超硬的～都不知道要怎樣吃了拉。

膨脹係數大概超過4倍以上，這膨脹係數就連美國人看到都會汗顏。怎可以這麼大拉～膨風成這樣，難怪敢稱自己是膨風球。

膨風球介紹

這個膨風球我真的是第一次看到，這麼神奇又好玩的東西居然藏身在這麼隱密的巷弄內。DONG說哈密街好像有厲害的美食，沒想到這麼的厲害，真是好吃又好玩。一顆膨風球15元，一次買4顆是50元，這麼大顆的地瓜球裡面還有包紅豆餡，還算是平價。

每一顆膨風球上面都有滿滿的芝麻粒，炸完後剛起鍋那芝麻散發出非常香的香味。重點是看起來也不太油膩，這麼大一顆的地瓜球你有吃過嗎？我真的是第一次吃，真的是台北俗了。

一顆膨風球就是這麼大，還真的不知道要怎樣用優雅的姿態吃它。想吃它一定得要張大嘴巴，一時間要把這麼大又這麼硬的東西塞到嘴裡⋯⋯（羞，而且一咬下去還會噴得讓人滿臉都是⋯⋯芝麻。咬下去後還又Q又彈，延展性又很高，真的很不像是在吃地瓜球拉～看看被芝麻噴整臉的DONG～

一口咬下去可以咬到非常Q彈的餅皮，裡面還有一小陀紅豆餡料，其他膨脹起來的地方在溫度下降後就會變硬，靠空氣膨脹起來的地方會產生一個大空洞～餅皮也會變得更堅硬，就算經過4小時再吃，膨風球的餅皮都還是硬的，吃起來依舊非常酥脆。我看以後不要叫膨風球這麼俗的名字了～可以改名叫做【大佑池久】了，可以這麼大，過了4小時還這麼硬，只有膨風球才可以，還是你也可以呢？（笑

二姊的膨風球

地址：103台北市大同區哈密街59巷21弄（近大龍峒保安大帝廟）

營業時間：週五-周日 14:00-20:30（其餘時間會在台北其他區販售）

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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