安藤忠雄台灣首座綠建築墓園2月啟用！櫻花、水鏡、光之境藝術殿堂

由日本建築大師安藤忠雄設計位於三芝的「森的靈園‧水之納骨塔」；圖片提供／龍巖

日本建築大師安藤忠雄除了其著名的眾多清水模建築作品外，也操刀過些墓園設計，像是位於日本北海道的頭大仏靈園，日本兵庫縣淡路島夢舞臺外，在台灣三芝也有一座被櫻花樹海圍繞的龍巖「森的靈園‧水之納骨塔」將於今年2月啟用，這也是安藤忠雄在台灣首座綠建築作品。

「森的靈園‧水之納骨塔」；圖片提供／龍巖

三芝的秀麗風景，加上安藤忠雄擅長的水景、光影映射意象設計、三角幾合形及大片落地窗的運用，這處光之境墓園在周圍優美環境的加分下，也充滿著這位建築師的著名的設計特色。同時在符合生態、節能與環境永續的設計下，森的靈園‧水之納骨塔」也是一座獲得銀級綠建築標章的作品。

「森的靈園‧水之納骨塔」；圖片提供／龍巖

「光」、「記憶」和「風景」為「森的靈園‧水之納骨塔」設計的三大主軸。安藤忠雄擅長處理光影效果，以光導入室內光線並創造出神聖寧靜甚至神秘的氛圍，並以一個直徑81公尺的巨大水盤，在靜止時如同一面巨大的鏡子映照著天空和四季景象的變化，亦能映射在牆上有著波光粼粼的效果，而當水流動時亦會形成高12公尺及寬90公尺的水瀑，讓水流聲洗靜塵界的煩擾，讓這生命的終點歸處更形自然。

「森的靈園‧水之納骨塔」；圖片提供／龍巖

「記憶」則是透過建築傳承世代印記。三角元素為安藤忠雄作品中最經典的建築語彙，象徵著自然、人與環境的平衡，亦是光線、水與風的結合。從外牆正立面的大三角窗框、室內三角轉角到三角形天井等，處處提醒著人與天地間的平衡，而樓梯間以十字架設計的窗框，更讓十字光影安撫著每一顆來到這的心。「風景」則是這位建築師亦擅長將當地地景與人文以不著痕跡方式融入設計之中。在「森的靈園‧水之納骨塔」動工前的十年中已於四周先培育吉野櫻樹群，往後看到的是未來每年櫻花盛開時，這裡便是座由粉色花海包圍的水建築。

「森的靈園‧水之納骨塔」；圖片提供／龍巖

「森的靈園‧水之納骨塔」；圖片提供／龍巖

下沉步道設計與藝廊空間在配合地形因素下，安藤忠雄以逐漸下沉的步道讓人們逐漸沉澱心情，並以螺旋狀的平緩階梯與各樓層連結，形塑流動的空間視覺感。而作為安藤忠雄台灣第一座設計的綠建築墓園作品，在一樓處也設置了「安藤藝廊」，不但呈現出建築大師為這26公頃世紀墓園設計的手稿紀錄，更展示出安藤忠雄全新手繪的ANDO BOX手稿作品，讓專程前來的客人與建築迷都能一睹大師創作時的靈感。

「森的靈園‧水之納骨塔」；圖片提供／龍巖

「安藤藝廊」；圖片提供／龍巖

考量到三芝地區背山面海的天然地勢環境，「森的靈園‧水之納骨塔」外牆使用耐用堅固、隨不同天色光線而變化且後續維護上更環保節能的鋁料外立面，於二、三樓的展演廳牆面上也採用暖色調的實木木料，並配上涵蓋5種壓花式樣的64塊玻璃，整座生態園區也特地移植日本兵庫縣淡路島夢舞臺—百段苑屋頂種植上不同植物的設計。種種設計讓「森的靈園‧水之納骨塔」在內外部視覺與氛圍上擁有更多不同的樣態，而在這26公頃八區園區的生態規劃下，在將來亦能成為一處能賞櫻與遊憩的景點。

移植淡路島夢舞台-百段苑的屋頂種植不同植物設計；圖片提供／龍巖

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編輯／蘇琨峰攝影／龍巖

欣傳媒