晴光市場隱藏版美食，身為市場饕客的你不能不知道的美味！

位於中山區的晴光市場，本身是台北市最早的舶來品集散地，說到舶來品的買賣絕對不能忘記晴光市場。隨著時間的演進，轉型後的晴光商圈除了保留了古早的台北風格式浪漫，也擁有了許多傳統台式小吃以及各國特色料理，ReadyGo這次整理出了8間晴光市場美食，帶你進入美食聖地。

鶏そば本舗【梓山azusayama】

身為台北必吃拉麵店之一的「梓山azusayama」，其主打鷹流系的雞白湯拉麵，讓不喜歡濃湯系列的拉麵獵人可以有更舒適的選擇。尤其是招牌雞白湯拉麵肉的部分，不是選用一般的日式叉燒肉，而是選擇舒肥雞肉以及一整顆的糖心蛋，配料豐富讓人一口接一口。

圖片來源 / @kr_explorefood

圖片來源 / @kr_explorefood

另外，這間最具特色的調味品也包含大蒜橄欖油，充滿蒜味香氣的橄欖油不會讓整體口味變複雜，反而使拉麵口味層次提升到另一個高度。

圖片來源 / @kr_explorefood

Gimbap 김밥 韓式飯捲、小吃

喜歡韓國美食的不能錯過這間由韓國夫妻一起經營的韓式飯捲店，現點現做的飯捲每天飯的種類不固定，可能是紫米或是白米，另外，口味也相當豐富，主菜有牛肉、鮪魚、火腿、辣炒魚板等各式各樣的選項，想去吃吃看的朋友記得提前先預訂才不會白跑一趟哦。

圖片來源 / @food__meiko 魚仔麵

圖片來源 / @food__meiko 魚仔麵

魚仔麵

不能算是拉麵，但卻非常具有台灣味! 映入眼簾的是一整片煎過的無刺鯛魚，搭配上青蔥、絲瓜、海帶以及台式菜餔玉子燒，面條上選用偏系的白麵給人一種純樸的食感，吃到一半時搭配店家提供的小魚乾辣椒，清新的辣椒香氣為原本的魚白湯注入了一攤活水。

圖片來源 / @jeffforce444

鴻記 牛肉麵 水餃

在地人激推的現包手工韭菜水餃，獨特的水餃餐盤是除了美食之外的一大亮點，整間店只有販賣牛肉麵以及水餃兩種食物，其水餃的皮衣厚薄度掌握的恰到好處，既不會像燒賣一樣薄，也沒有麵疙瘩的厚麵衣感，推薦給喜愛韭菜水餃的朋友小吃好去處。

圖片來源 / @katty.foodie

圖片來源 / @katty.foodie

此外，喜歡重口味的朋友可以搭配上店家提供的佐料，蒜頭醬油，一口下去讓原本的韭菜味變得更加濃郁。

圖片來源 / @katty.foodie

黃記魯肉飯

這間魯肉飯雖然看起來油亮屬於重鹹的流派，但實際吃起來卻是清爽帶點甜感的搭配，肥瘦適中的魯肉配上粒粒分明的白飯讓人湯匙永遠都停不下來，另外，他們家的滷白菜也是必點品項之一，吃起來濃郁軟爛像佛跳牆一樣，如果還有多的胃也可以嚐嚐看其他的品項哦。

圖片來源 / @ReadyGo

十巷咖哩

身為台北數一數二的人氣咖哩店，這間咖哩飯CP值超高，不論是不是用餐時段人潮總是絡繹不絕，帶點辣味的咖哩讓你揮別以往越吃越膩口的刻板印象，尤其他的唐揚雞炸得其酥無比，咬下去更是驚為天人，保有肌肉原本的多汁軟嫩，日式控的你絕不能不去吃吃看。

圖片來源 / @miley_corner

圖片來源 / @miley_corner

山豬蛋餅

店面外觀不起眼，但其實當你一推開大門，裡面別有一番天地，其特殊的燈光顏色配上動感的音樂，讓人有一種其實身處在酒吧的錯覺。

圖片來源 / @littlechicken__foodie

山豬蛋餅其實有別於一般早餐店的蛋餅，他的餅皮屬於脆皮酥脆的口感，裡面除了主食，甚至還有生菜、生洋蔥、起司等等，在享用的同時也因為洋蔥的微微嗆辣，也就不會有吃到一半膩口的狀況出現。

圖片來源 / @littlechicken__foodie

圖片來源 / @love.food999

MY 幾圈 甜甜圈專賣店

「MY幾圈 甜甜圈」就跟老街的杏仁茶一樣，路過店面就能聞到濃濃的奶油香味，每個剛出爐甜甜圈都呈現金黃色，外皮酥脆可口，內裡更是鬆軟恰到好處，最特別的是紅豆口味甚至可以吃到裡面有紅豆顆粒，有空路過的話不妨去買來當下午茶點心吧!

圖片來源 / @wulove213055

圖片來源 / @wulove213055

結語

晴光市場對於小編來說不僅保有著以前販賣舶來品的痕跡，在市場周遭更販賣著各式各樣的異國美食，如果你是一直以來都對市場擁有著刻板印象的話，不妨去晴光市場走一遭，絕對讓你在大開眼界之餘，又能吃到飽以及兜著走。

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」