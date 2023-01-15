身歷其境的感動！沉浸一場「夢幻光影藝術」 下潛6500m深海與海洋生物同遊

如果你跟編輯一樣是個咖啡迷，喜歡開發台北、新北各地的咖啡廳，卻又想到離市區較遠的地方享受悠閒放鬆的氛圍，那麼位於新北市瑞芳區的九份一定會是很不錯的選擇之一！ReadyGo為大家整理了5家九份咖啡廳推薦，有充滿歷史韻味的老宅改建咖啡廳，也有乾淨明亮的韓系風格，趕快一起看下去！

2023-01-13 11:00