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身歷其境的感動！沉浸一場「夢幻光影藝術」 下潛6500m深海與海洋生物同遊

聯合新聞網／ 行遍天下
▲LIFERIUM 生命水族館。（圖片提供：寬宏藝術）
▲LIFERIUM 生命水族館。（圖片提供：寬宏藝術）

【文：行遍天下】

把自己幻想成海洋生物，潛入絢爛的深海世界，和小白鯨、水母、沙丁魚一同悠遊海底隧道，是今冬的絕妙體驗。

創作這場「光之影海洋展」的日本光影公司NAKED INC.，時隔三年重新升級製作，主創者藝術總監村松亮太郎，活躍影視、廣告等創意界，融合現實與夢幻的作品總是賦予人們體驗與感動，這一次，他帶著在日本備受好評的五大作品、為台灣設計的三件新作，跨越海洋，引領觀者下潛6,500m，藉由融合光影變化、專屬香氛及音樂元素的情境營造，探索在水族館和大海中無法看見的神祕世界，感受身歷其境的光影藝術。

▲Fluid Wall 流動之牆。（圖片提供：寬宏藝術）
▲Fluid Wall 流動之牆。（圖片提供：寬宏藝術）

▲Shoal of Shadows沙丁魚遊行。（圖片提供：寬宏藝術）
▲Shoal of Shadows沙丁魚遊行。（圖片提供：寬宏藝術）

　

景點資訊

NAKED OCEAN IN TAIPEI光之影海洋展

地址：台北市士林區士商路189號（國立臺灣科學教育館7樓南側特展區）

電話：02-6610-1234轉1000

網址：kham.tw/t14GjaR6

時間：2022年12月23日-2023年3月5日。平日10:00-17:00、週末/國定假日/寒假10:00-18:00（休館日12/26、1/9、1/16、1/21(除夕)、2/13、2/20）單人票400元、優惠票360元

　

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